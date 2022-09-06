他翻出30年前「人生第一支手機」　喚醒眾人回憶：價格堪比iPhone

▲網友曬出30年前買的手機。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄭文晴／綜合報導

現在一支智慧型手機動輒要價萬元，不過其實在30幾年前的行動電話也是要價不斐。就有一名網友分享他在90年代買的「第一支手機」，表示當時申辦手機的價錢堪比現在的一支iPhone，喚起不少網友的回憶，爭相PO出自己人生第一支手機，淚喊「時代的眼淚！」

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文分享，他在家中找到在1990年代時入手的第一支手機，並貼出照片表示，當時「申辦手機價錢真的可以買一支iPhone」，當時遠傳還找孫翠鳳代言輕鬆打方案，與現在相比預付卡大非常多，而台灣大門號始祖是0935、遠傳0936、中華090、泛亞0938。

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他提及，當年手機最特別的地方是，有天線的手機可以去更改透明的外殼，「開車時前面有測速照相，天線就會閃亮」，不過當年代辦手機的費用非常昂貴。

▲當年手機流行改成透明外殼加霓虹燈。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出引起許多網友共鳴，紛紛上傳自己的第一支手機表示，「時代的眼淚」、「時代的記憶，還留著做紀念」、「進社會後買的第一支手機，後來發現可以拿紅外線和NB連線當modem用」、「之前拿掌中星鑽手機，還要拿去改振動改中文」、「前陣子拿出來擦拭，天線會脆化。」

也有網友表示，自己在82年退伍後做業務，排隊半年申辦類比式行動電話是用燒號碼的，「當時手機不貴，貴的是號碼，記得號碼賣出時好像賣到3萬6千元。」

▲▼網友紛紛PO出自己的第一支手機。（圖／翻攝自爆料公社）