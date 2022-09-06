北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

▲唐姓男子駕駛「2車牌3車號小貨車」上路，遭北投警攔查開罰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

三車牌怪車趴趴走！北市北投分局石牌派出所警員陳一銘、黃巧芳巡邏時，經承德路七段停等紅燈時，發現前方白色小貨車車身噴漆號碼紊亂不清，立即以小電腦查詢，發現該車竟有2張車牌3個車號，唐姓駕駛遭攔下才緩緩吐出「AB車」背後辛酸故事，警方雖同情也依法開罰，並依侵占遺失物罪函送士林地檢署偵辦。

警方表示，唐姓男子駕駛的小貨車，以小電腦查詢發現，後方懸掛車牌號已逾檢註銷，經攔停又發現車頭懸掛的車牌又是另一組號碼，正當感到疑惑時，竟又在車測邊看到第3組車牌號，且3組號碼都已逾檢註銷，經追問唐男才緩緩道出原因。

55歲唐男解釋，原本有正常工作，因任職的資源回收公司倒閉，自己又生活困苦，只好接手公司已報廢車輛，繼續經營回收業，上路的該輛車（5470-VK）是公司不要的，而原本的2面車牌也被收走，為了生存需要繼續從事回收業，只好將路上撿來的車牌，東拼西湊裝到車上，這些年除了油錢以外，其他相關稅金、罰單都沒有支付，加上是做回收業，不招搖，也沒人特別注意，接著哽咽向警方說「沒車要我怎麼辦？」同時也哀求警方別收走車輛，更無奈說「逃了這麼多年...還是被發現」。

▼北市北投分局石牌派出所警員陳一銘、黃巧芳巡邏時，意外發現3車牌怪車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，唐男背後雖有辛酸故事，但因僥倖心態，將路上撿到的車牌裝在車上使用多年，仍依違反道路交通管理處罰條例處以罰緩21600元，並進一步追究其涉及侵占遺失物的刑責，同時也提醒民眾，可別以為路上的東西可以隨意撿拾使用，侵占他人遺失的車牌，涉及刑法第337條非告訴乃論罪。

北投分局指出，使用AB車意圖規避罰單、規費、納稅以及未依規定定期檢驗等行為，是嚴重違法且違規的，而且駕駛未定期檢查及不合格的車輛行駛於路上，更可能造成自己或他人的危害，車牌相當於車輛的身分證，請務必使用合格牌照並依規定懸掛。