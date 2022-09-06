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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一個月3大重刑案！他怒嗆：不執行死刑　就判民進黨政治死刑

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄭文晴／綜合報導

新北市永和區昨（5）日晚間驚傳重大分屍案，社會治安再度引起關注。資深媒體人羅友志提及，日前台南有殺警奪槍、桃園有行刑式槍殺，一個月就發生三起重大刑案，怒批「我們到底在什麼國度？」有網友認為沒有死刑，殺人有恃無恐，他回應表示，「不執行死刑，這次選舉就判民進黨政治死刑！」

羅友志昨晚在臉書發文表示，台南殺警奪槍和桃園行刑式槍殺，「在我那個監視器缺乏的年代，一年也不過跑一次這種重大刑案」，現在又加上永和分屍，一個月三大重案，「我們到底在什麼國度？」

▲羅友志。（圖／翻攝自羅友志臉書）

▲羅友志表示，以前一年也不過跑一次重大刑案。（圖／翻攝自羅友志臉書）

網友看完紛紛贊同回應，「最近治安真的很不好」、「這種日子提心吊膽！」、「很悲傷…說不出的難過…」、「蔡政府執政看不到民生安全的進步，只看到選舉的進化」、「在台灣殺幾個人都不會死刑的結果，有樣學樣了。」

有網友分析是因為貧富差距擴大，加上身處在戰爭的邊緣，才會衍生更多的社會事件。羅友志則補充說，「還有疫情的經濟力、犯罪網路化、網路犯罪實體化的問題」，而犯罪動機是很複雜的過程，加上社會犯罪是集體犯罪動機的整合，「這不可能在疫情後不研究啊，實在搞不懂。」

對於網友認為，「沒有死刑，殺人有恃無恐。」羅友志直言，「不執行死刑，這次選舉就判民進黨政治死刑！」

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