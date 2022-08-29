台中男才持刀亂揮　南港又爆凶殺案！網嘆：台灣治安怎麼了

▲台中男子持刀亂揮遭壓制。（圖／民眾提供）

記者朱祖儀／綜合報導

今（29）日發生2起恐怖社會案件，一起是台中年約50歲男子持刀在騎樓下亂揮，險些傷到路人；過沒多久，台北南港區也傳出凶殺案，40歲男子和前女友爆發激烈衝突，在路上持刀猛砍女方，場面相當驚悚。有網友看到2起案件後，忍不住感嘆「台灣的治安怎麼了？」

今日中午台中市清水區中山路上清水郵局前，有一名年約50歲的男子持刀在騎樓下揮舞，且不停大吼，險些傷到路人，嚇得周圍民眾急忙報警。目擊民眾表示，當時有許多人在現場辦事，所幸3名警方到場後迅速亮出槍枝並壓制男子，才順利解決危機，現場無人員傷亡。

不久後，下午1時05分台北南港區三重路也傳出凶殺案，一名40歲陳姓男子因不滿29歲葉姓前女友拒絕談判，結果就趁午休時間尾隨女方，期間雙方爆發激烈口角，陳男便拿出預藏的開山刀朝葉女猛砍，所幸一旁路人伸出援手阻止，警方獲報後也出動快速打擊部隊，陳男立即棄刀投降並遭到壓制逮捕。受傷的葉女隨後被送醫治療，幸好並無生命危險。

▲南港也爆出凶殺案。（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友看到這2起事件後，就在臉書「爆廢公社」發文表示，「台灣的治安到底怎麼了」，2個不同地區同時發生傷人事件，讓他不知道日後是否還能夠安心出門，也不禁想問「這兩位會不會得到應有的懲罰呢？還是又是有教化的可能呢？」

不少網友看到後也相當有感觸，表示「因為公權力不彰，警用槍限制過多，應死刑而未執行，該判死不判死」、「真的感覺要隨身攜帶辣椒水了」、「兩篇報導都有看到，真的可怕」、「人民真的只能自己救自己了」、「不是可教化就是有精神障礙，結案」、「這幾年怎麼感覺治安越來越糟糕啦」、「判死刑但是政府又不執行啊！難怪歹徒連殺人都不怕」。