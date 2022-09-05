自殺炸彈客大門前引爆！俄駐阿富汗使館2外交官喪命　恐多達20死

▲ 俄羅斯駐阿富汗大使館外觀。（圖／俄新社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾的俄羅斯大使館發生攻擊，自殺炸彈客接近使館大門時被警衛擊斃，但炸彈爆炸據報仍造成近20人死傷。俄國外交部證實，有2名外交官在這起事件中喪生，克里姆林宮已將其定調為恐怖攻擊並表示譴責。

根據《路透社》，喀布爾警方5日表示，一名自殺炸彈客在靠近俄國駐喀布爾使館大門時被武裝警衛擊斃，但中彈後仍設法引爆炸彈，造成2人死亡及11人受傷。警方負責人沙比爾（Mawlawi Sabir）透露，擔任俄國使館警衛的塔利班成員在炸彈客抵達目標前認出他並將其擊斃。

Police in #Kabul reports that a suicide bomber blew himself up at the gate of the #Russian Embassy.



There is no information on the number of casualties. pic.twitter.com/VGvnGO6wUH — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022

وقوع انفجار در نزدیک سفارت روسیه در کابل



این ویدیو را شهروندی از انفجار صبح دوشنبه در نزدیک سفارت روسیه گرفته است.

او در این ویدیو مشاهداتش را بیان می‌کند. pic.twitter.com/3kU0b6eU28 — افغانستان اینترنشنال - خبر فوری (@AFIntlBrk) September 5, 2022

俄媒《衛星通訊社》則指出，爆炸發生時一名外交官正走出來宣布申請俄國簽證的學生名單，俄國外交部表示，有2名外交官在攻擊中喪命，目前正與阿富汗安全部隊聯絡，該部門正調查這起事件。克里姆林宮稍早已將這起攻擊認定為恐怖攻擊，並加以譴責。

有目擊者向俄媒表示，死亡人數可能高達20人，另一消息來源則指有10人死亡及8住院。阿富汗記者薩瓦里（Bilal Sarwary）報導，附近一名居民稱家中窗戶和玻璃都因爆炸威力碎裂，使館所在的道路則緊急封閉。

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