自殺炸彈客大門前引爆！俄駐阿富汗使館2外交官喪命　恐多達20死

▲ 俄羅斯駐阿富汗大使館外觀。(圖/俄新社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾的俄羅斯大使館發生攻擊,自殺炸彈客接近使館大門時被警衛擊斃,但炸彈爆炸據報仍造成近20人死傷。俄國外交部證實,有2名外交官在這起事件中喪生,克里姆林宮已將其定調為恐怖攻擊並表示譴責。

根據《路透社》,喀布爾警方5日表示,一名自殺炸彈客在靠近俄國駐喀布爾使館大門時被武裝警衛擊斃,但中彈後仍設法引爆炸彈,造成2人死亡及11人受傷。警方負責人沙比爾(Mawlawi Sabir)透露,擔任俄國使館警衛的塔利班成員在炸彈客抵達目標前認出他並將其擊斃。

Police in #Kabul reports that a suicide bomber blew himself up at the gate of the #Russian Embassy.



There is no information on the number of casualties. pic.twitter.com/VGvnGO6wUH