「2度3P」性侵日系美女琴師　淫亂2富商完事竟乾杯擊掌大賀

▲天母2名富商聯手性侵女子，均遭重判10年定讞，民事部分女子求償連帶賠償5百萬。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

知名郭姓骨董商與證券公司葉姓前董事熟識，2人2016年參加完拍賣會後，帶1名女子舉行慶功宴，並聯手將女子灌醉，帶回郭男位在天母豪宅內輪流性侵女子，事發後2人辯稱是情投意合的3P，但豪宅中的紅外線監視器卻錄下犯行，2人均遭重判10年定讞；女子因2人行為導致精神上蒙受巨大痛苦，附帶民事訴訟，認2人應連帶賠償5百萬，日前判決出爐。

被害人糖糖（化名）因工作關係而認識葉男，2人曾短暫交往，後來她發現葉男已婚，決定與他分手，但彼此間仍有往來。而葉男2016年底應郭男邀約，到台北市松山文創園區參加骨董拍賣會，結束後，2男1女一同到餐廳吃飯，之後又轉往Pub續攤，糖糖在2人聯手灌酒下，不勝酒力，逐漸昏睡，最後被載到郭男天母住處。

糖糖則遭2人聯手性侵，而糖糖昏睡中還依稀記得，2人性侵後還拿起酒杯互相乾杯，擊掌慶賀，臉上露出詭異笑容。隔天一早，糖糖清醒後，向2人表達「我要回家」、「帶我回家」等話語，但2人卻二度性侵得逞。糖糖不滿，具狀向檢方提出告訴，檢方對2人提起公訴。

法院審理時，2人不否認發生關係，但辯稱是情投意合下發生的3P，沒有違反糖糖意願，但豪宅中的紅外線感應自動監視器，在沒有開燈的狀況下，仍自動錄下3人的動作，因此法院認定2人確實違反糖糖意願而性侵，一審法院在判決書中痛批「被告2人酒後合力對糖糖分別為2次強制性交犯行...造成糖糖身心受創甚鉅，迄今仍持續就診精神科，實不足取；又其等犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，迄未能與糖糖達和解或賠償，毫無悔意。」因此分別重判10年。

上訴二審後，2人仍否認犯罪，二審高等法院認原審判決並無違誤，駁回上訴，維持10年刑度；全案再上訴，最高法院今年5月10日駁回上訴定讞，2人分別遭重判10年定讞。

糖糖因2人行為導致精神上蒙受巨大痛苦，罹患「典型創傷後壓力症候群」，時常莫名哭泣、憤怒、哀傷，對人際關係產生畏懼，無法正常外出生活，數度有輕生念頭，而受有非財產上損害，因此認2人須連帶賠償精神慰撫金共5百萬。

法院考量糖糖大學日文系畢業，曾在日商公司工作3年、在美國擔任牙科助理8年，返台後考上美甲師執照，前曾在鋼琴酒吧打工，目前從事美甲師工作，收入不固定；郭男自陳高中肄業、葉男則為外國大學商業管理學士，並斟酌兩造近年經濟收入及財產狀況，認2人應各賠1百萬為當。