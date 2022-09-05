39億打造全台最大！台中水湳轉運中心今開工　預定115年啟用

▲全台最大！台中水湳轉運中心今開工，預定115年啟用。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

工程經費高達39億元的水湳轉運中心今（5）日開工，市長盧秀燕主持開工典禮表示，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，並規劃與機場捷運車站採共構設置，提供南來北往的旅客無縫轉乘接駁，預計115年完工啟用後，將成為中部轉運樞紐，更是水湳經貿園區指標性建築。

盧秀燕指出，她上任後修正調整預留三個介面，以便未來銜接國道1號、捷運、人行通道；水湳轉運中心地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層為國道客運月台、地上4層則為商業空間及辦公空間，設計目標為建造複合式國道客運城，並提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1253席機車、604席自行車停車空間，整合台中市主要聯外及區內公共運輸系統，民眾可快速轉乘到台中各區域，停車也更加便利。

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盧秀燕也強調，她上任前台中沒有轉運中心，上任後規劃興建水湳、豐原、台中火車站、烏日等4座轉運中心，其中水湳、豐原、台中火車站等3座皆已開工，豐原轉運中心即將於這個月啟用。

水湳轉運中心建築獲「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎」，基地周邊還有國際會展中心、綠美圖、中央公園、中台灣電影中心等公共設施，內部有配置膠囊式司機休息室及行控中心，並規劃智慧停車系統及預留大客車智慧充電設置。