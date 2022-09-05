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工作壓力大...新竹男「東漂」急壞家人　成功警尋獲助返家

▲其妻子趕抵都蘭派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲其妻子趕抵都蘭派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局8月下旬接獲他縣市緊急協尋案件，一名住在新竹縣的王姓男子，因駕駛自用小客車離家後便與家人失聯，妻子擔心先生情緒不佳，恐發生意外遂向警察報案，經手機訊號定位發現王男最後位置在台東縣東河鄉內，最終於台11線都蘭段順利尋獲王姓男子。

成功分局都蘭派出所副所長莊俊男表示，其與同所警員陳啓友在接獲勤務中心通報後，加強於轄內各處查找有無落單男子行蹤，在台11線144公里處南下車道發現王男及所駕駛的車輛，員警盤查確認身分時發現王男神情疲憊疑似疲勞駕駛，便將讓王男先請返所內先行休息，並提供茶水及點心使其恢復體力，同時聯絡其妻子自新竹趕來接其返家。

王男表示，由於最近工作不順遂又碰上疫情影響收入，導致身心受到巨大的壓力，於是就駕車外出想散心，沒想到就一路從新竹駕車到了台東，也忘了跟家人報平安，造成大家的不便真的很抱歉。

成功警分局分局長郭譯隆表示，警政署目前有關失蹤人口的重大政策，以「單一窗口受理，全國協尋服務」及「報案不用等，掌握黃金每一秒」為主軸，呼籲民眾如遇類似情形，可以立即就鄰近派出所報案協尋，把握協尋的黃金時間，找回家人。

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