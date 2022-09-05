看到煙火凍未條！男大生蘭潭景區「夜空狂衝」　爽完秒噴3萬

▲18歲男大生蘭潭風景區違法施放煙火。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

嘉義18歲男大生2日清晨3時逗留蘭潭風景區，違法施放爆竹煙火，被獲報前來的警消依法取締、帶回，訊後依嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例，處男子3萬元罰鍰。

嘉義一名男大學生凌晨3時許在蘭潭風景區看夜景，後來有其他友人帶煙火爆竹前來會合，不料男大生見狀一時興起，竟當場違規亂放煙火。警消獲報後到場，將他帶回訊問，考量到該名學生犯後態度良好，因此只裁處該名男大生3萬元罰鍰。

嘉義市消防局表示，2017至2021年期間總計有11件違規施放爆竹案例，遭依「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰，其中逾時有8件、未依產品施放方式施放有2件、因違規施放專業爆竹煙火有1件。

嘉義市政府鑑於往年曾經發生民眾邊開車邊丟爆竹煙火，且涉及公共危險罪經法院判刑定讞案件，宣布今年中秋連假期間，消防局、警察局、環保局將組成專案聯合勤務小組，在嘉義市東、西區進行巡邏，執勤時將透過定位系統就近派遣人車執行公務。

嘉義市消防局表示，嘉義市市公園、綠地與蘭潭水庫周邊皆不可以烤肉、施放煙火，依據「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」第4條規定，所轄範圍在上午6時以前及下午10時之後，也都禁止施放爆竹煙火。

嘉義市消防局蘇耀星局長表示，各機關、學校跟醫療機構周邊三十公尺內嚴格禁止施放煙火，請市民朋友中秋連假期間，要做好防疫措施，如有安排「烤」場，一定要慎選地點，並避免在禁止時間內施放煙火。