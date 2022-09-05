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「戴眼罩」進劇場聽表演！全台首度環場音響技術　衛武營獨家演出

▲▼戴眼罩進劇場「聽」演出！衛武營音樂說故事劇場《湖底之鬼》，取材《聊齋誌異》當中的短篇小說〈王六郎〉，更是全台首度於劇場演出導入「d&amp;b soundscape」環場音響技術。（圖／衛武營提供）

▲衛武營音樂說故事劇場《湖底之鬼》取材《聊齋誌異》，更是全台首度於劇場演出導入「d&amp;b soundscape」環場音響技術。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

戴眼罩進劇場「聽」演出！衛武營音樂說故事劇場《湖底之鬼》，取材《聊齋誌異》當中的短篇小說〈王六郎〉，由日本跨界音樂人櫻井弘二作曲、導演鄭詠珊改編，更是全台首度於劇場演出導入「d&b soundscape」環場音響技術，提供眼罩讓觀眾選擇全程或分段配戴，感受純粹「聽」演出的嶄新體驗。

《湖底之鬼》全劇以「音樂說故事劇場」（Storytelling Concert）表演形式呈現，簡化視覺演出與舞台設計，在幽暗寬闊的劇場空間中，包括演員的衣服、舞台地板、道具⋯等，全是不反光的黑色。

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舞台上6位演員、6張椅子，演員沒有肢體動作與眼神互動，大膽地「只用聲音」來呈現角色的情感與劇情，讓節目回歸純粹的聽覺感知。演出前會發放眼罩，觀眾可以自行決定是否在演出時配戴，想全程戴或分段戴都可以。

▲▼戴眼罩進劇場「聽」演出！衛武營音樂說故事劇場《湖底之鬼》，取材《聊齋誌異》當中的短篇小說〈王六郎〉，更是全台首度於劇場演出導入「d&amp;b soundscape」環場音響技術。（圖／衛武營提供）

▲舞台上6位演員、6張椅子，演員沒有肢體動作與眼神互動，大膽地「只用聲音」來呈現角色的情感與劇情。（圖／衛武營提供）

《湖底之鬼》故事靈感來自清代作家蒲松齡名著《聊齋誌異》當中的短篇小說〈王六郎〉，講述漁夫老許在湖上邊飲酒邊釣魚時，與湖中水鬼王六郎邂逅的人鬼情誼。劇情加入老許妻子、水仙花妖等角色，深入刻劃人物間的情感關係。

導演鄭詠珊表示，希望藉由歌聲、音樂和口白，讓觀眾可以更深入地投入劇情當中。能夠去感受人物的喜怒哀樂。

而演出使用「d&b Soundscape」環場音響技術，是現今世界級的環場音響，包括倫敦皇家亞伯特音樂廳、紐約Sony Hall均建置此套先進系統，此次節目導入使用，將確保全方位呈現演員每一段歌聲口白的情緒起伏、音樂家演奏的細膩轉折，提供觀眾更多「聲」歷其境的感受。

作曲人櫻井弘二曾任日本NHK電視台節目音樂總監，已來台近30年，曾為張雨生、張惠妹等知名歌手編曲，並於2009年及2017年擔任「高雄世界運動會」與「台北世界大學運動會」開幕式音樂總監，作品橫跨流行音樂與表演藝術領域。

他在2017年受邀與編導鄭詠珊共同創作《湖底之鬼》40分鐘合唱團清唱劇，之後增添劇情與角色細節，延伸改編成此次90分鐘的音樂劇，結合東、西方樂器、電子音樂與人聲，搭配極簡視覺舞台設計，呈現聊齋誌異奇聞軼事神秘幽暗的氛圍。

櫻井弘二與鄭詠珊合作多年默契無間，發揮各自專長投入這次劇作，打破音樂劇表演的既定模式，開創台灣劇場表演的更多可能性。

▲▼戴眼罩進劇場「聽」演出！衛武營音樂說故事劇場《湖底之鬼》，取材《聊齋誌異》當中的短篇小說〈王六郎〉，更是全台首度於劇場演出導入「d&amp;b soundscape」環場音響技術。（圖／衛武營提供）

▲音樂家分別以笙、琵琶、二胡、大提琴、鋼琴、擊樂，演繹劇中深刻幽微的氛圍，讓觀眾以純粹聽覺感受精彩好戲。（圖／衛武營提供）

參與演出的6位演員，王柏森、江翊睿、余子嫣、羅香菱、達姆拉・楚優吉、王挺，也各自在劇場、影視等領域有豐富演出資歷，並且都有一副好嗓子，擅長以歌聲及口白展現層次萬千的情緒。

而此次節目的音樂呈現，則邀請楊智博、梁家寧、劉思捷、張立青、陳慧宇、孔裕慈、吳沛奕等7位傑出音樂家，分別以笙、琵琶、二胡、大提琴、鋼琴、擊樂，演繹劇中深刻幽微的氛圍，讓觀眾以純粹聽覺感受精彩好戲。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營不僅致力於拉近觀眾與藝術的距離，同時也不斷挹注能量尋求劇場的創新，使表演藝術產生更豐富的多樣性，《湖底之鬼》在劇場設計上的創舉，讓我們看到當代表演藝術的多元樣貌和各種可能性，期盼這次的嶄新製作，讓觀眾在劇場享受截然不同的藝術體驗。

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