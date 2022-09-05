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拚「18歲公民權」修憲過關！民進黨街講開跑　板橋首發場今晚登場

▲▼國務青展開「繽紛18路」行動！民進黨雙北青年議員參選人同挺18歲公民權。（圖／民進黨提供）

▲民進黨青年部規劃「繽紛18路」行動，首發場今晚將開跑。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「18歲公民權」修憲案公民複決將與年底九合一大選同日舉行，民進黨青年部5日舉行國務青「繽紛18路」力挺18歲公民權行動記者會，宣示即日起將結合黨籍參選人，走入全國各地18種不同場所，為18歲公民權進行宣傳，首場活動今天晚間將在新北市板橋區捷運府中站附近登場。

台北市議員候選人何孟樺、陳聖文、新北市議員候選人顏蔚慈、高乃芸、李宇翔等人今天上午出席記者會，號召全民支持青年世代參與公共事務，讓18歲公民權修憲複決順利通過。

顏蔚慈表示，18歲公民權是世界潮流與趨勢，代表世代正義，社會期盼青年參與公共事務，卻忽略「讓青年世代為自己選擇發聲」的最後一塊拼圖，而新北市政府即便成立青年局，卻沒有對18歲公民權表態發聲，愧對青年世代與納稅人，因此她會支持國務青「繽紛18路」行動，呼籲更多朋友支持18歲公民權，支持年輕人權益。

何孟樺表示，她將捐出數塊看板，號召所有年齡層的民眾一起支持18歲公民權通過，讓年輕朋友享有更多權益，讓台灣跟上世界潮流；李宇翔補充，包括台灣在內全世界只剩下10個國家還沒通過18歲公民權，必須呼朋引伴一同支持18歲公民權。

今年24歲的陳聖文表示，自己也是「國務青」出身，首次參加青年部的活動是2019年的青年入陣，不僅協助總統蔡英文連任，四大公投時也在街頭捍衛正確價值。他說，以前覺得18歲公民權的修憲遙不可及，但隨著歷史時刻到來，國務青學弟妹們一定都會是爭取18歲公民權的中流砥柱，將義不容辭相挺學弟妹，支持年輕人決定自己未來。

▲▼國務青展開「繽紛18路」行動！民進黨雙北青年議員參選人同挺18歲公民權。（圖／民進黨提供）

▲▼國務青展開「繽紛18路」行動！民進黨雙北青年議員參選人同挺18歲公民權。（圖／民進黨提供）

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