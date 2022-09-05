智利「新憲法公投」開票！62%選民壓倒性反對　左派提案挫敗

▲智利新憲法公投結果大致底定，高達62%選民反對。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

智利4日舉行新憲法公投，根據選舉服務局資訊，目前開票進度已達98%，但選民以62%反對、38%支持票數，「壓倒性反對」左翼人士提出的新憲法草案。CNN指出，這份草案原本可能成為世上最進步的憲法，讓該國在社會權利保障方面扮演最前線角色，但卻未獲民意青睞。

智利目前奉行的憲法於1980年通過，也就是在前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）1973-1990年統治期間制定。而左翼人士提出的388條新憲法草案中，非常強調保護環境、原住民自決，解散高度私有化的水權體系，要求所有公家機構及企業實踐全面性別平等，明文規定尊重多元性別，並且構思了一套全新的國家醫療公衛體系，卻引發嚴重分歧。

▲反對派民眾歡欣鼓舞，支持派情緒低迷。（圖／達志影像／美聯社）



右翼人士認為，這份憲法草案將使得國家變得過於左傾，而且野心太大，難以轉化為有效法律。隨著公投即將來臨，就連部分左翼支持者也希望草案做出一些調整。

2019年10月，智利政府宣布地鐵票價調漲，引爆民眾對經濟困境及社會不公的長期不滿，各大示威及學生運動宛如雨後春筍湧現。2020年，在社會動盪與民怨持續延燒之際，時任總統皮涅拉（Sebastien Piñera）呼籲舉辦新憲法公投，此舉廣受國際社會讚揚，因為該國將能夠透過制度途徑擺脫社會危機，也回應了智利民眾對於更平等、包容及高參與度的民主要求。

2020年10月，智利超過78%選民支持修訂新憲法，2021年6月，再度投票選出制憲大會成員，這是全球第一個實現全面性別平等的民意大會，也是該國史上第一個設立原住民代表指定席次的民意大會。新憲法最終草案今年7月提交給現任左翼總統博里奇（Gabriel Boric），但內容公布後，多項民調卻顯示，越來越多人反對新憲法內容。

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