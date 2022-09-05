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民進黨團踢爆「交大碩論6成涉抄」！林耕仁駁斥：潑髒水轉移焦點

▲▼林耕仁。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲國民黨籍新竹市長候選人林耕仁。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

全台多個縣市首長候選人遭爆論文或研究計畫涉及抄襲，民進黨立法院黨團5日上午舉行記者會，踢爆國民黨籍的新竹市長候選人林耕仁2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，透過剪剪貼貼欺騙學位。對此，林耕仁強調，自己所引用的資料都是政府公開資訊，且有註明出處，並非抄襲，並控訴這「明顯又是民進黨現在的慣用套路、透過潑髒水來轉移焦點。」

針對論文被控抄襲，林耕仁做出4點回應：

1.我所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。
2.針對我的論文有六處疏漏引註，是我的失誤，我會虛心檢討。
3.我會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，並全程出席說明，捍衛自己的清白。
4.請民進黨不要轉移台北陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救沈慧虹低迷的選情，選舉要回歸政策願景而不是潑髒水。

▲▼民進黨立法院黨團召開「抓到了！又一國民黨市長候選人論文涉抄襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開記者會，踢爆林耕仁碩士論文抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

林耕仁指出，「繼謝國樑、張善政被潑髒水後，現在又對我交通大學管理碩士論文發動攻擊，很明顯又是民進黨現在的慣用套路，透過潑髒水來轉移焦點，進行人格毀滅，並且轉移台北陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救沈慧虹低迷的選情。」

林耕仁表示，當時歸納辦公室陳情案件，發現交通方面最多、治安問題次之，為進一步瞭解新竹市民關心的議題情況，在進入交通大學之後，即以「新竹市現況分析及未來發展建議─以治安、交通及觀光為例」作為論文題目，進行文獻研究，論文也是針對新竹市治安、交通及觀光的現況分析，提供未來發展的建議，因此在文獻探討的部分針對政府資料進行分析，是我的研究流程。我所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。

「也許我的論文寫得不好。」林耕仁認為，「面對民進黨潑髒水、毀人格的不實指控，我不會屈服，我會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，我也一定會全程出席說明，全力捍衛自己的清白。」

針對論文涉嫌抄襲一案，國立陽明交通大學稍早也回應，「本校對於學術倫理案件均十分重視並審慎處理，惟目前尚未接獲任何檢舉資料，故尚無法依據本校學術倫理案件處理要點處理之。若有檢舉案向本校提出檢舉，本校將依規定迅速啟動相關處理程序。如成立將交由學院籌組專業學術領域之調查小組，負責案件內容之釐清及處置建議，調查過程也會一併處理指導教授是否有監督不周。調查處理期間，不主動對外說明任何細節。」

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