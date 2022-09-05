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跨黨立委拚縣長！時力喊修法禁帶職參選　林靜儀：盼他們考量現實

▲▼民進黨立法院黨團召開「抓到了！又一國民黨市長候選人論文涉抄襲」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林靜儀回應輿情 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選即將到來，朝野不少立法委員投入縣市首長選戰，不過，時代力量立委陳椒華5日再度拋出「修法禁止帶職參選」主張，直指今年共有12名立委帶職參選，統計立法院付出費用及競選費用補貼逾3457萬元。對此，民進黨立委林靜儀受訪回應，尊重各黨團提案的權力，時代力量黨團主張理想性很高，希望他們也可以參考現實面。

今年帶職參選縣市首長的立委總共有12位，其中民進黨籍7位，分別為蔡其昌、劉建國、周春米、蔡適應、劉櫂豪以及鄭運鵬；國民黨籍3位，分別為蔣萬安、許淑華以及林為洲；台灣民眾黨籍2位，分別為賴香伶以及高虹安。

陳椒華今天上午舉行記者會表示，時力長期主張修法明定禁止帶職參選，要求現任民選公職人員投入任期重疊的選舉時，於登記前就應該先主動辭職，並依原職位未做滿任期的比例繳回已領取的競選補貼費用。依照時代力量統計，這12位帶職參選立委於帶職參選期間，立法院將付出的費用，加上原先當選區域立委時，依據剩餘任期比例計算領取的競選費用補貼，總計高達3457萬9970元元。

對此，林靜儀今天在民進黨團輿情記者會後回應，每個黨團都有提案的權力，尊重各個黨團都有不同的立場，不過以她在選區經歷過罷免、補選和公投，以及上屆與時代力量黨團就3個相關修法經驗來說，「我一直認為，時代力量在相關法案裡面的理想性很高，但是實際狀況可能會有一些現實上面的部分，希望他們可以參考考量啦」。

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