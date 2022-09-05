27歲女主播輕生　婚前和未婚夫買房同居驚見「其他女人內褲」

▲27歲女主播帕珂爾克今年7月和未婚夫共同買房。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國27歲女主播帕珂爾克（Neena Pacholke）原本準備在10月與38歲未婚夫結婚，兩人今年7月共同買房，但未婚夫卻取消婚禮，到了8月27日更傳出她輕生過世的消息。依據帕珂爾克友人最新透露的消息，她在兩人生活的房子中，發現一條不屬於她的女性內褲。

綜合太陽報、每日郵報報導，帕珂爾克生前擔任美國廣播公司分支機構WAOW的新聞主播，準備於10月12日在墨西哥與38歲育有2名孩子的男子哈塞（Kyle Haase）結婚。兩人的戀情持續2年，儘管發生過爭吵，但哈塞5月9日求婚成功，兩人7月在威斯康辛州沃索（Wausau）地區共同買下價值39萬美元（約新台幣1200萬元）的新婚房。

只不過兩人之間的問題並未完全解決，哈塞有酗酒問題，也曾酒駕被抓，今年7月兩人共同出席募款活動時，哈塞喝到爛醉更與其他人發生爭執，最終警方介入處理。同樣在7月，兩人大吵一架後，哈塞直接嗆聲要把她趕出家門，帕珂爾克則是把自己的東西全都搬到朋友家，並在當地旅館住了3天，直到兩人和好。

此外，帕珂爾克也懷疑哈塞與舊情人似乎有染。外傳哈塞不久前給朋友看了一張舊情人的裸照，更說「我希望妮娜帕珂爾克的身體也像她一樣」。另據帕珂爾克友人的說法，帕珂爾克某天回到與哈塞共同生活的房子時，發現一條不熟悉的女性內褲。

有人透露，帕珂爾克與哈塞總是在爭吵，且在兩人感情世界中，似乎是帕珂爾克更愛哈塞。就在距離大婚之日不到2個月時，哈塞取消兩人的婚禮，帕珂爾克則是選擇在8月27日結束自己的性命。哈塞透露，帕珂爾克生前有留給他訊息，強調她真的很愛他，只是太過傷心不得不選擇離開。

帕珂爾克父母事後受訪證實，帕珂爾克多年來深受心理健康所苦，有在接受治療，儘管知道有人可以和她聊天，但因為不想讓別人知道內心受傷的事實，直到病情嚴重時才開口求援。

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