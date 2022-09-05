軒嵐諾「眼牆雲系厚實」登今年全球第一強！共伴效應雨帶又更猛

▲軒嵐諾眼牆雲系厚實。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」前幾日為台灣帶來豐沛雨量，目前颱風已北上遠離台灣，且颱風僅掃過東北角陸地，並未完全登陸襲台。中央氣象局長鄭明典貼出國際太空站太空人拍攝的軒嵐諾影像，它的眼牆雲系非常完整厚實，颱風眼清晰可見，可見強度非常強。

鄭明典在臉書貼文指出，軒嵐諾強度達最強的第五級颶風標準(JTWC)，這是今年全球第一次出現這個強度等級的颱風，它的眼牆雲系非常完整厚實，颱風眼清晰可見。

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氣象局預報員林定宜解釋，通常強烈颱風的颱風眼會更為清澈，尤其是等級越強的颱風，颱風眼就會越加清晰。

▲軒嵐諾往韓國方向移動。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

軒蘭諾未來將往朝鮮半島前進，臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，軒蘭諾的外圍環流已經跟北方鋒面結合，產生共伴，雨帶發展相當強烈，未來24小時都是南、北韓的降雨高峰期。

氣象局表示，今天中南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在32至34度，其中宜蘭地區有36度高溫發生的機率，花蓮縱谷及臺東地區甚至有38度高溫發生的可能。

此外，今日基隆北海岸、北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及恆春半島易有8至9級強陣風；基隆北海岸及馬祖易有長浪發生，海邊作業或活動請注意安全。