機場搬行李「頭髮離奇卡到輸送帶」　26歲女地勤被撕頭皮慘死

▲女子裝卸機場行李時發生意外。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國26歲女地勤湯普森(Jermani Thompson)在紐奧良機場工作時，頭髮意外纏到行李輸送帶，導致頭皮慘被扯下重傷，緊急送醫被宣告死亡，不幸消息傳出後讓同事、親友都十分震驚，航空公司也向家屬表達哀悼。

事件發生在上月30日晚間10時左右，湯普森當時正在停機坪裝卸邊疆航空(Frontier Airlines)行李，然而頭髮卻卡在行李輸送帶上，後來緊急送醫。她所任職公司GAT Airline Ground Support後來對外證實消息，「我們也非常傷心，將會全力幫助死者家屬與朋友」。

邊疆航空公司後來緊急取消隔天上午一個航班，不過其它航班仍正常運行，同時也發表聲明向死者表達哀悼。湯普森母親傷心表示，女兒就讀高中大學時曾是一名出色的籃球運動員，不敢相信寶貝女兒竟然就這樣死了。