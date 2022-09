機場搬行李「頭髮離奇卡到輸送帶」　26歲女地勤被撕頭皮慘死

▲女子裝卸機場行李時發生意外。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國26歲女地勤湯普森(Jermani Thompson)在紐奧良機場工作時,頭髮意外纏到行李輸送帶,導致頭皮慘被扯下重傷,緊急送醫被宣告死亡,不幸消息傳出後讓同事、親友都十分震驚,航空公司也向家屬表達哀悼。

事件發生在上月30日晚間10時左右,湯普森當時正在停機坪裝卸邊疆航空(Frontier Airlines)行李,然而頭髮卻卡在行李輸送帶上,後來緊急送醫。她所任職公司GAT Airline Ground Support後來對外證實消息,「我們也非常傷心,將會全力幫助死者家屬與朋友」。

邊疆航空公司後來緊急取消隔天上午一個航班,不過其它航班仍正常運行,同時也發表聲明向死者表達哀悼。湯普森母親傷心表示,女兒就讀高中大學時曾是一名出色的籃球運動員,不敢相信寶貝女兒竟然就這樣死了。

HEARTBREAKING: 26-year-old Jermani Thompson was killed after her hair got tangled in a belt loader while she was working at the Louis Armstrong International Airport in New Orleans.

FULL STORY: https://t.co/YvJaV9h9bx pic.twitter.com/Gxf3qZZFau