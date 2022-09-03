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LIVE／次世代疫苗採購惹議　王必勝親上火線說明

生活中心／綜合報導

國內BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前已透露採購莫德納次世代疫苗，不過，指揮中心指揮官王必勝表示，目前採購及審查疫苗EUA的項目為「原始株+BA.1」。中廣董事長趙少康質疑，BA.5變異株都已經出現，為什麼採購的仍是BA.1疫苗？對此，王必勝今日16：00親自召開記者會，除了公布新增病例數外，也針對疫苗採購爭議回應。

本土病例已經連續多日破3萬例，指揮中心指出，疫情有低中高推估，有機會從3萬例增為4萬，也預估高峰到9月中下旬，後續將持續流行。

各界除了持續關注疫情走向，BA.5來勢洶洶，為防範變異株，食藥署已在2日下午召開疫苗EUA審查會議，針對莫德納次世代疫苗審查，並已通過。但王必勝也說明，目前採購及審查的項目為「原始株+BA.1」，而原始株+BA.5的次世代疫苗僅美國通過，因此現階段仍採取世界衛生組織（WHO）建議，選擇原始株+BA.1疫苗。

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首批進貨數量需待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議後才能評估，王必勝提到，食藥署通過EUA後，下週一ACIP委員會將討論施打族群及間隔時間，最快10月初開放接種。

▲▼8/22中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心臨時召開記者會說明。（圖／指揮中心提供）

不過，中廣董事長趙少康批評疫苗採購，質疑變異株BA.5已經現蹤，卻仍選擇BA.1的疫苗的理由，「明明錢也沒少花，為什麼老是落後人家好幾拍？」他直指，疫情指揮中心宣導要大家快打第四劑疫苗，很多人不打現有疫苗就是為了等待次世代疫苗，期望次世代疫苗能有效對抗BA.5，但民進黨政府買的竟然是對抗「武漢株+BA.1 」的「次世代」疫苗，而不是對抗「武漢株+BA.5」的「新次世代」疫苗。

為此，王必勝臨時召開記者，強調若疑慮針對個人，真的無所謂，但因影響民眾接種意願，不應讓錯誤資訊以訛傳訛。

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