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大數據簡訊領導品牌！三竹簡訊助「鞋全家福」精準行銷

▲▼三竹簡訊,行銷,鞋全家福。（圖／三竹簡訊提供）

▲位於台北市中山區的En Route昂路名鞋館，店面明亮大方，鞋款更是豐富多樣。（圖／三竹資訊提供）

科技中心／台北報導

「全家人的鞋到全家福一次購足！」耳熟能詳的廣告金句橫跨逾30年，鞋全家福在台灣人心中儼然是親民的「鞋之殿堂」，販售超過2千種與鞋類相關的商品，「全家福很有信心鞋款樣式特別齊全！我們也是第一個推動販售單腳鞋公益服務的連鎖鞋業通路，只要是消費者合理的要求絕對滿足客人！」鞋全家福行銷部劉文銘副理分享服務經驗。

1991年成立的鞋全家福與2006年誕生的En Route昂路名鞋館都是三商行集團旗下的鞋品連鎖事業，於全台及離島共約220家門市，重視區域性的單點店面客戶體驗，故運用大數據資料庫行銷簡訊是主要行銷手法之一。早在十年前三商行便與三竹簡訊攜手合作，一起經歷過大大小小的行銷戰役，雙方已是默契十足的老戰友。

全年22檔行銷活動搶客　行銷簡訊神助攻

「現在是手機時代，昂路以前有寄DM現已取消了，所以要借重簡訊投遞資訊給消費者。」逐步減少發放紙本DM是鞋全家福與昂路行銷策略中的一環。三商行每年都為簡訊行銷保留固定比例的額度預算，運用於鞋全家福及昂路兩大品牌上。在全年22檔行銷活動中，包括春節、父親節、周年慶等6大檔期，以及購物季、開學季等16個小檔期，甚至新開幕的門市、即將封館搬遷的店面，都會發送大量行銷簡訊通知最新活動或折扣優惠，吸引聚集店點周圍消費者。

▲▼三竹簡訊,行銷,鞋全家福。（圖／三竹簡訊提供）

▲簡訊行銷應用方式多元、運用層次廣泛。

先發制人創造需求　善用大數據搶客源

長期為三商行提供諮詢與服務的三竹資訊簡訊業務部經理蕭妃君表示：「三竹一直以來都在思考是否能幫助客戶成長茁壯，所以建議三商行使用大數據簡訊做行銷，藉由地點資訊的優勢，把簡訊推播服務成功帶到另一個層次。」強調若想增加簡訊效益，結合大數據簡訊就是最好的武器，三竹簡訊以實體店面宣傳為例，也提供多樣化應用情境。

門市展店簡訊：透過大數據，鎖定開幕的新店所在區域範圍，潛在消費者就會收到廣告訊息，第一時間告知消費者新店位置與開幕優惠訊息，帶進新店開幕時之人潮轉變為錢潮。

封店拍賣簡訊：透過大數據，通知店點所在區域範圍的潛在消費者其店點大拍賣訊息，可有計畫地大量帶進人潮消化庫存。

檔期行銷簡訊：根據不同之檔期如婦幼節、母親節、父親節等，執行各年齡層之檔期消費族群，帶來適合各檔期之有效消費族群，藉由大數據精準行銷。

善用簡訊推播技巧，是增加消費者對品牌好感度的一種方式，搭配區域服務更是如虎添翼，企業若想攻下消費者的心，大數據廣告簡訊就是最好的武器！簡訊行銷應用方式多元、運用層次廣泛，三竹簡訊是全台最大、市占第一的簡訊平台，每月發送量超過2億通，90%企業指定使用，涵蓋政府機關、電子製造、金融保險、百貨通路、電子商務等組織，每年通過銀行客戶群的資安稽核，提供安心使用簡訊傳遞與互動服務，為了讓企業用戶都能體驗三竹簡訊的優質服務，現正推出「註冊送300通，企業串接API送3000通」的免費簡訊贈送活動。

►三竹資訊客服電話：(02) 2563-9999 #1300

►三竹資訊意見信箱：service@mitake.com.tw

►三竹簡訊官方網站： https://bit.ly/3B49tyU

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