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包裝創新意　台南市政府攜手身障團體精進產品行銷競爭力

▲台南市政府社會局2022年辦理「手感心意，包裝新意」產品包裝與設計精進課程，特別邀請在業界10年，依然在第一線效力的專業講師鍾佳霖為身心障礙團體授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力挺身障機構團體促銷中秋節禮盒，除了每年都化身代言人大力促銷，並邀請鍾佳霖為身心障礙團體授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲力挺身障機構團體促銷中秋節禮盒，除了每年都化身代言人大力促銷外，也協助身心障礙福利機構及團體精益求精，提升產品品質及行銷競爭力。

台南市政府社會局2022年辦理「手感心意，包裝新意」產品包裝與設計精進課程，特別邀請在業界10年，依然在第一線效力的專業講師鍾佳霖為身心障礙團體授課；雖然今年身心障礙團體秋節產品已開跑銷售，但台南市的身心障礙團體從來不以此滿足，早已為來年的產品做準備。社會局邀請台南市在地各身心障礙團體及機構和優先採購廠商參與一系列行銷及包裝等課程，希望來年能更創銷售佳績。

▲台南市政府社會局2022年辦理「手感心意，包裝新意」產品包裝與設計精進課程，特別邀請在業界10年，依然在第一線效力的專業講師鍾佳霖為身心障礙團體授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次培訓課程共有各身障團體學員共25位參與，透過專業講師分享實務經驗及商場累積之實戰成績，直接提供身心障礙福利機構及團體在產品包裝更實質的助益，除了產品本身品質上的要求，更能結合在地文化及特色，希望藉由設計課程的知識傳遞，加入文創力提升產品行銷競爭力，激盪出創意行銷。

參加學員表示，講師於課程中將產品包裝之技巧具體呈現，帶領學員進行創意發想，並加入環保永續等概念，課程中也加入自家產品包裝參與實際討論，更加瞭解到自身產品優勢與劣勢，並且在成本效益的考量下，思考環保與創意的結合，以最少的成本發揮最大的行銷效益，課程內容十分受用，對產品的競爭力提升幫助很大。

▲台南市政府社會局2022年辦理「手感心意，包裝新意」產品包裝與設計精進課程，特別邀請在業界10年，依然在第一線效力的專業講師鍾佳霖為身心障礙團體授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也呼籲市民朋友和各公益團體、民間企業公司們，可多多選用身障朋友用心製作的秋節禮盒來傳達對遠方親友的祝福，將台南人的熱情及身障團體的活力，透過更有質感的包裝傳達情意，相信收到的人都可以感受到祝福滿滿。

社會局運用公益彩券盈餘結合財團法人台南市創新技術服務基金會辦理一系列產品行銷與改善課程，希望身心障礙秋節禮盒不只是節慶的祝福，更可以透過極富創意設計的產品包裝在任何時刻傳達送禮人的心意。本市秋節及身障產品可至「衛生福利部優先採購網路資訊平台」(https://ptps.sfaa.gov.tw/)或可搜尋「台南好心意—台南最推薦伴手禮」(https://www.goodgift-tnn.com/)瀏覽選購。

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