高中生提問廢死　蔡英文正面給答案：不須嚴刑嚇阻犯罪

▲台南凃姓員警、曹姓員警殉職，掀起死刑討論。（圖／記者林悅攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文昨出席「第七屆總統與高中生面對面論壇」，被學生問及死刑存廢問題時表示，國家制度可以提供足夠的安全，不需要依賴嚴厲的刑罰嚇阻犯罪，當務之急是積極打造社會安全網。

台北市建國中學的林郁宸同學3日於「第七屆總統與高中生面對面論壇」發問，死刑的存廢問題在網路上有很多討論，許多人會說出不理性發言；他認為，死刑問題不能光從一命賠一命的角度切入，民眾應該增加思辨能力。

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



對此，蔡英文表示，廢死問題攸關理性、價值觀及情感問題，每個人的切入角度都不同，社會上很多人不希望廢除死刑，主因為心中不安，想藉由死刑來嚇阻重大犯罪。因此，也代表社會對於國家提供的制度沒有足夠的信心，只要建立好完整的社會安全網，就可以不用以死刑嚇阻犯罪。

蔡英文表示，在行政院長蘇貞昌的主導下，經常性地對全國治安進行檢討；此外，除了做好治安維護，進一步預防也是政府的工作，因此大量社工進入社區，以此掌握家庭性結構導致的潛在犯罪可能，即時給予幫助，就可以掌握風險。

蔡英文指出，社工系的大學畢業生，最後當上社工的比例很低，因此正在執行新的計畫，要讓社工的量能擴充並提升待遇，讓社工可以撐起社會安全網中的一環。

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