女老師帶領童軍團　樹攀走繩技壓全場「女團長根本是男生」

▲魏秋子以身作則，強健體魄，讓一票男童軍臣服。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

「我是硬著頭皮接下學校童軍團團長的任務」，桃園市建國國中資訊科老師魏秋子，以女老師之姿，帶領童軍團，不斷進行自我體能訓練，舉凡路跑、運動、樹攀、走繩等項目都技壓男童軍，還被說「這個女團長根本就是男生嘛！」讓一票男童軍臣服，近日獲選教育部「教育家人物典範」殊榮。

魏秋子原本是資訊科老師，考上非本科童軍證照後，硬著頭皮接下有30年歷史的童軍團團長任務，她說：「童軍團絕對不能在我手中垮掉！」除了四處向童軍團前輩請益、累積經驗；也不斷進行自我體能訓練，「要收服鬼蛇神般的國中男童軍，唯有路跑、運動、樹攀、走繩等項目比他們厲害才行」。

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魏秋子說，在童軍團裡，雖然有些孩子的學習成就低落，個性又調皮搗蛋，是老師們眼中的麻煩人物，但其實內在都有優秀的潛質，她除了強化童軍團學生的童軍技能外，也訓練他們戲劇表達能力、口才訓練及膽量訓練，讓他們也能展現自信的一面。

魏秋子還說，「這些少爺、小姐有時連切菜都不會，但是很聰明，教幾遍以後就會了。」透過童軍活動，學生經歷晉級與挑戰，養成獨立的性格，比同齡的孩子更成熟，眼光更遠大，做事情更有格局，還有感恩的心，「這也是我持續投入童軍團的原因」。