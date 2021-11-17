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童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

▲童軍木章基本訓練落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲童軍木章基本訓練落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著童軍服務員揮動著雙手，領取結訓證書的當下，代表著台東縣童軍又1批生力軍的生成，為期2階段4天3夜的台東縣童軍第29期暨稚幼童軍第16期服務員木章基本訓練，此次共有18位童軍服務員及32位稚幼童軍服務員參加，並於日前在台東聖母健康園區辦理完訓。

配合參與訓練學員假日培訓，首度將童軍服務員木章基本訓練改為2階段，分為2個周末辦理，邀請社區團夥伴共同參加，並從台北、桃園、嘉義及高雄邀請總會級的講師，包括創辦均一高中童軍團團長張政漢、童軍4顆木章持有人林行健團長、王國輝團長、北市和平實小主任杜瑋倫、嘉義賴縉鴻團長，堅強的師資陣容讓台東縣童軍會辦理高品質的服務員訓練，首度體驗童軍可以和稚幼童軍一起操作課程，在虔敬集會與共同的營火中互相交流複式團的童軍訓練，讓更多台東縣童軍夥伴看見不一樣的訓練模式，各縣市的服務員也能互相交流獲益良多。

豐田國中主任鄭姿妮說，疫情期間主任儲訓班只能線上進行，而在這次台東縣府辦理的童軍木章基本訓練中能和小隊夥伴一起合作，設計課程，解決問題，特別是童軍團集會中動靜交替、遊戲與理論活動穿插實施，讓學生可以從做中學，都是可以帶回學校設計各項課程的自我增能。

綠島國中主任張予宣則指出，讓來自綠島的老師，可以和全縣童軍夥伴，一起學習，並希望能夠有更多豐富的資訊及教學材料，讓童軍老師容易上手，帶著孩子從服務活動中學習實踐童軍日行一善的銘言。德高國小校長高志雄也提到，台東可以提前做準備或規劃，未來若能結合國際教育、雙語教育，並透過線上或實際參與國際大露營方式，也讓台東童軍站上世界舞台，更有利於推動具有台東特色的童軍教育。

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