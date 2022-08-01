優良教師走鐘！交友軟體傳「Hi fun」販毒　面交約到喬裝警慘被逮

▲瓦男販毒遭逮，遭桃園地院判刑2年，緩刑5年。（圖／資料照）

記者莊智勝／桃園報導

前童軍教師瓦姓男子雖然出身寒微，但仍刻苦考上教師，並全心投入教職、開發特色課程，因此獲頒新竹市「十年資深優良教師」；不料形象正面瓦男卻走偏，透過交友軟體販毒給喬裝員警，當場人贓俱獲。桃園地院法官審酌，瓦男正值青壯，不思以正途賺取金錢，竟販毒戕害他人身心健康，但考量其認罪、販毒量少，還要支援胞姊生活，因此判處有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，瓦男110年10月10日下午2時許登入交友軟體GRINDR，並使用暱稱「Super man」帳號，聯繫上正在執行網路巡邏的員警，並主動私訊「Hi fun」，暗喻是否要施用毒品性愛；員警發現後不動聲色，佯裝成購毒者，與瓦男改以LINE聯繫，雙方互加好友後，約定以500元價格購入安非他命，並相約當天於桃園面交。

瓦男依約現身，正準備交付毒品之際，當場遭喬裝的員警逮捕、人贓俱獲，警方從瓦男身上起出0.2615公克的安非他命、吸食器、削尖吸管、毒品殘渣袋等證物，訊後依法起訴。

桃園地院法官審理時痛批，瓦男正值青壯，不思以正途賺取金錢，明知安非他命為二級毒品，竟利用社群軟體散佈販毒訊息，引誘他人購毒施用、戕害身心健康，惟念瓦男犯後坦承犯行，態度良好，兼衡其販毒數量尚少，且其為職業老師，目前受聘擔任某教堂活動組長，協助教會活動事務，還須支援胞姊家庭生活，審酌一切情狀後，依販賣第二級毒品未遂罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束。全案可上訴。

據了解，瓦男具原住民身分，來自宜蘭部落，雖然出身寒微，但仍刻苦向上，努力考取教師資格，在當流浪教師4年後轉型成童軍教師，力求屏除社會對原住民的歧視和隔閡；從小在部落長大的瓦男，為傳承原住民文化，將傳統繩結結合童軍課，開發出一系列特色課程，因此獲頒新竹市「十年資深優良教師」。