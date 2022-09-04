快訊／豪大雨擴15縣市　軒嵐諾回春了「幸好沒再靠近台灣」

▲軒嵐諾颱風眼再現。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）

記者陳俊宏／台北報導

豪大雨擴大15縣市！天氣風險公司總經理彭啟明指出，經過一天多，中度颱風軒嵐諾顯著回春了，真是少有強颱變中颱再變成強颱的案例，預期將再成長為強颱，幸好沒再靠近台灣，否則劇本會差很大。

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彭啟明在臉書說，軒嵐諾今早在台灣東北東方約280公里處，持續往北前進，中心風速為48m/s，已經接近於強颱水準，結構也整合完成，預期還會成長擴大；新北市的東北角沿海風速頗大，例如鼻頭角已有平均風9-10級，陣風到11級，仍是相當有威力。

▼軒嵐諾今早在台灣東北東方約280公里處。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明指出，幸好軒嵐諾沒再靠近台灣，否則劇本會差很大；這波外圍水氣，對台灣的水情有很大幫助，目前石門水庫蓄水率超過90%、翡翠水庫69%，預計還會成長。

彭啟明說，今天午後風雨會開始趨緩，晚上會更減緩，但仍有局部殘留雲系，偶有局部陣雨；經過一天多，軒嵐諾顯著回春了，真是少有強颱變中颱再變成強颱的案例，預期將再成長為強颱，將直撲韓國，這壓力會很大。

▼氣象局觀測，軒嵐諾今晨7時中心位置在台北的東北東方約320公里海面上。（圖／氣象局）



氣象局觀測，軒嵐諾今晨7時中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒48公尺（相當於15級風），瞬間最大陣風每秒58公尺（相當於17級風），7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周六深夜到今天白天是軒嵐諾最靠近台灣的時間，今受到颱風及外圍環流影響，北部、東北部降雨較持續全面，容易有大雨或豪雨，北部山區不排除有大豪雨；中南部也有短暫降雨，但較局部短暫，其中中部山區有大雨或豪雨。

陳伊秀說，軒嵐諾今白天有機會再增強成強颱，且暴風圈可能再擴大一些，預估陸上警報中午前後解除，海上警報則預計在傍晚或晚上解除。

▲▼軒嵐諾今仍影響台灣。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

