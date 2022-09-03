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LIVE／颱風「軒嵐諾」動態曝　氣象局最新說明

記者鄒鎮宇／綜合報導

軒嵐諾颱風持續增強，暴風圈預計3日深夜接觸宜蘭、新北和基隆，擦邊掠過台北。對此，氣象局於3日晚間8時40分記者會上宣布最新動態。

據悉，軒嵐諾（HINNAMNOR）3日晚間8時的中心位置在北緯24.3度，東經124.8度，即在台北的東南東方約310公里之海面上，以每小時16公里速度，向北北西轉北進行。

氣象局表示，軒嵐諾近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風。

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▲▼LIVE／2022最強颱「軒嵐諾」動態曝　氣象局最新說明。（圖／氣象局）

▲軒嵐諾最新位置。（圖／氣象局）

最新資料顯示，第11號颱風中心目前在臺北東南東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入臺灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅。預計此颱風暴風圈未來仍有擴大之趨勢。

氣象局指出，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

受到颱風及其外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；蘭嶼將有10至12級強陣風，新北市東北角及北海岸地區最大陣風可達10至11級，今(3日)晚起台北盆地亦有較強陣風，請注意。

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