獨／大雨視線不佳！貨車國道擦撞警車　駕駛飛車外...滾落邊坡

▲▼一輛小貨車疑因大雨視線不佳，擦撞警車後翻覆，駕駛滾落國道邊坡。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

26歲于姓男子昨天(2日)晚間開著小貨車，車上載有32歲的曾姓男子，行經國三南下165公里處時，打從中線車道切入內側車道，疑因雨天視線不佳，貨車左後方竟擦撞到大雅警分局警車，小貨車當場翻覆，于男飛出車外，滾落國道邊坡，曾男則自行脫困，警消到場立即將2人送醫，沒有生命危險，詳細肇責任正由國道警察調查中。

台中市消防局外埔分隊昨晚7點8分獲報，國道三號南下165.1公里處發生車禍，有人員受困之虞，立即出動3車7人前往搶救，隊員江政憲、李士明到場發現，小貨車翻覆在中線車道，駕駛滾出車外，倒在邊坡，副駕駛則自行脫困。

江政憲等人評估駕駛身體有多處擦傷無法動彈，立即下至邊坡救援，利用長背板及頸圈將傷者固定後搬運救出，將2人載送到大甲光田醫院救治。

國道警方表示，當時行駛在中線車道的于男，為了超越前車，於是向左切入內側車道，但視線不佳，加上警車是黑白相間，更加不明顯，於是貨車切入內側時，左後方擦撞到警車前右側，當場翻覆。

警方表示，于男沒有喝酒，事後交由大雅警方和當事人協調賠償事宜。