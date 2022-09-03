　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍最新宣傳片預告「要維護世界和平」：讓戰爭遠離人類！

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方3日推出解放軍（英語：People's Liberation Army，缩写：PLA）的英文形象片，在片中強調和平對於每個國家及全球的重要性，「我們必須做出努力，讓戰爭遠離人類」，並說解放軍是「為和平而戰、為人民而戰」。影片最後更將PLA賦予全新的意涵-「Peace Loving Army」（愛好和平的軍隊）。

▲▼解放軍推英文形象片：為和平而戰。（圖／翻攝自影片）

▲解放軍推英文形象片。（圖／翻攝自影片）

該宣傳片總長4分17秒，選取的畫面素材極其豐富，包括來自全球各地的戰爭、示威、街景、不同膚色兒童的畫面。

影片剛開始，這段影片首先展現對世界走向的設問，「世界向何處去？和平還是戰爭？發展還是衰退？開放還是封閉？合作還是對抗？」繼而強調和平的主題，並播放大量不同膚色兒童的照片，凸顯和平對下一代的重要性，「天下並不太平，和平需要保衛，消除戰爭，實現和平，是中國人民最迫切最深厚的願望。」

▲▼解放軍推英文形象片：為和平而戰。（圖／翻攝自影片）

▲▼影片長達4分17秒。（圖／翻攝自影片）

▲▼解放軍推英文形象片：為和平而戰。（圖／翻攝自影片）

影片隨後強調解放軍必須作出努力，讓戰爭遠離人類。其後，片子出現一些解放軍救災和支援抗疫的畫面，以及一段歌頌解放軍的英文歌曲，「為人民而生，為和平而戰」。

之後，影片強調，中國軍隊「召之即來，來之能戰，戰之必勝」。最後，影片配上習近平的一句話，「中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」，並賦予「PLA」全新的意涵-「Peace Loving Army」（愛好和平的軍隊）。

▼影片賦予「PLA」全新的意涵。（圖／翻攝自影片）

▲▼解放軍推英文形象片：為和平而戰。（圖／翻攝自影片）

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
快訊／恩恩爸求償國賠1元　新北消防局審議出爐
快訊／軒嵐諾風雨達標！　桃園復興區即起停班課
快訊／台南安平四草大橋有人落水　陸海空全力搜救
快訊／軒嵐諾猛烈雨彈！13縣市豪大雨特報　警戒區出爐
軒嵐諾今晚風雨最強！　全台活動停辦、延期一次看
暴風圈最快今夜觸地！宜蘭新北首當其衝　3公路今晚封路
快訊／軒嵐諾掀強風豪雨！　苗栗千餘戶停電
快訊／新冠累計死亡破萬例！　臥床女確診15天亡
快訊／7縣市病例破千　新北增6902例最多
快訊／死亡+42！　今增32529例本土
LIVE／臨時召開記者會　王必勝最新說明
錄影意外！　奧運國手「撞到腦震盪」緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍最新宣傳片預告「要維護世界和平」：讓戰爭遠離人類！

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

金防部反制無人機　各據點結合干擾槍應處

金門發現無人機空投包裹藏「茶葉蛋、榨菜」　神秘密碼曝光

前將軍揭中國無人機頻擾金門目的！專家：開火會掉進共軍陷阱

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

解放軍最新宣傳片預告「要維護世界和平」：讓戰爭遠離人類！

金門收到「榨菜」、「魯蛋」包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

金防部反制無人機　各據點結合干擾槍應處

金門發現無人機空投包裹藏「茶葉蛋、榨菜」　神秘密碼曝光

前將軍揭中國無人機頻擾金門目的！專家：開火會掉進共軍陷阱

疫情確實已經起來！王必勝示警：連三週上升　2數字看幅度再擴大

台南勞工局職訓成果　展秀技藝展好物

華視總經理終出爐！　藍宜楨任職「完整經歷曝光」

3年來首例本土麻疹！20多歲女「腳紅疹+頭痛」　可能感染源調查中

第一位台灣籍LNG船輪機長就在中油　李家駒十年歷練走馬上任

手指沒問題！安得勝牛棚50球　下週先發：準備好了

妙齡女網戀購物平台帥哥「傑克」...投資百萬　拿不回錢才醒悟

「兔女郎」穿內衣地鐵跳鋼管！飽滿雙球震暈老司機　警察森77抓人

快訊／恩恩爸求償國賠1元　新北消防局審議出爐：不符合要件

快訊／軒嵐諾風雨達標！桃園復興區今下午至明天停班課

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

軍武熱門新聞

金門發現無人機空投包裹藏茶葉蛋、榨菜　密碼曝光

齊聚紀念抗日名將孫立人　退役上將爆孫案沒「血流成河」與黃杰關係大

金門收到榨菜、魯蛋包裹　黃暐瀚大驚：就是「榨蛋」

前將軍揭陸無人機擾金門目的！專家警告別開火

金防部反制無人機　各據點結合干擾槍應處

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

美對台4100億軍售遲交　包括66架F-16還沒到貨

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

磐龍專案明年結案　量產增程型雄三

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

陸軍演恐動用1殺手鐧！軍事專家：恐飛越台灣領空

解放軍「雷神突擊隊」　跳傘畫面曝

台灣最強無人機結界在總統府　博愛特區突破不能

更多熱門

相關新聞

捷克學者：打破台灣孤立　才能確保台海現狀

捷克學者：打破台灣孤立　才能確保台海現狀

布拉格「公元兩千論壇」會議今天聚焦台灣情勢，歐洲議會議員包瑞翰期許歐洲在台海和平扮演更重要角色，捷克學者馬定和指出，打破台灣的孤立才能確保台海現狀。

戰鬥文藝　增國人對防務的信心？

戰鬥文藝　增國人對防務的信心？

陸無人機被擊落！胡錫進：不是共軍的

陸無人機被擊落！胡錫進：不是共軍的

美巡洋艦通過台灣海峽　我國軍艦罕見同框

美巡洋艦通過台灣海峽　我國軍艦罕見同框

曹興誠捐10億加強國防　行政院感謝：有助國防安全、穩定民心

曹興誠捐10億加強國防　行政院感謝：有助國防安全、穩定民心

關鍵字：

解放軍PLA宣傳片台海

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

郭婷筠住家隔壁飄惡臭　驚見發黑屍體

各縣市「停班停課」懶人包一次看

賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」！開庭後才知是詐欺慣犯

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面