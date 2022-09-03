解放軍最新宣傳片預告「要維護世界和平」：讓戰爭遠離人類！

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方3日推出解放軍（英語：People's Liberation Army，缩写：PLA）的英文形象片，在片中強調和平對於每個國家及全球的重要性，「我們必須做出努力，讓戰爭遠離人類」，並說解放軍是「為和平而戰、為人民而戰」。影片最後更將PLA賦予全新的意涵-「Peace Loving Army」（愛好和平的軍隊）。

▲解放軍推英文形象片。（圖／翻攝自影片）

該宣傳片總長4分17秒，選取的畫面素材極其豐富，包括來自全球各地的戰爭、示威、街景、不同膚色兒童的畫面。

影片剛開始，這段影片首先展現對世界走向的設問，「世界向何處去？和平還是戰爭？發展還是衰退？開放還是封閉？合作還是對抗？」繼而強調和平的主題，並播放大量不同膚色兒童的照片，凸顯和平對下一代的重要性，「天下並不太平，和平需要保衛，消除戰爭，實現和平，是中國人民最迫切最深厚的願望。」

▲▼影片長達4分17秒。（圖／翻攝自影片）

影片隨後強調解放軍必須作出努力，讓戰爭遠離人類。其後，片子出現一些解放軍救災和支援抗疫的畫面，以及一段歌頌解放軍的英文歌曲，「為人民而生，為和平而戰」。

之後，影片強調，中國軍隊「召之即來，來之能戰，戰之必勝」。最後，影片配上習近平的一句話，「中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」，並賦予「PLA」全新的意涵-「Peace Loving Army」（愛好和平的軍隊）。

▼影片賦予「PLA」全新的意涵。（圖／翻攝自影片）