烏龍醫早3個月剖腹！切開發現「胎兒太小」縫回去　孕婦慘病危

▲ 女子在預產期3個半月前被剖腹。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度阿薩姆邦發生一起離譜事件，一名懷孕6個月的婦女陷入病危狀態，原因竟是醫生不顧預產期還有3個多月，太早為她剖腹，手術中才意識到胎兒還太小，趕緊將傷口重新縫合，但出院後病情急轉直下，再度住院治療。

根據《印度斯坦時報》，阿薩姆邦卡里姆加恩傑地區（Karimganj）一名婦女目前懷胎6個月，8月因腹痛就醫，醫生比斯瓦斯（AK Biswas）先進行初步治療，接著就表示將嘗試手術，但手術後稱胎兒不夠成熟，因此重新縫合傷口，並要她「12月再試試看」。女子住院休養10天後出院，但返家後健康狀況迅速惡化。

女子丈夫納馬蘇德拉（Ram Namasudra）指出，她的預產期是12月9日，但事發約15天前開始腹痛，沒想到醫生竟在預產期的3個半月前嘗試剖腹。傷口縫合後女子在8月31日出院，隔天就開始出血，重新住院，醫生重新為她縫合，但2日狀況仍在惡化。

憤怒的民眾8月31日聚集在醫院外，要求比斯瓦斯出面解釋。比斯瓦斯則宣稱，是患者家屬找上門要求他動手術，「我知道預產期是12月，但在一些複雜的情況下會提前剖腹。她痛得很嚴重，她家人要求我動手術，手術中我意識到胎兒不夠成熟，所以我縫了回去。」

比斯瓦斯已承諾支付女子所有醫藥費，醫院院長則表示，已經組成一支7人小組調查此事，並要求家屬提出書面投訴，調查小組將審問當事人及相關人員，一旦發現指控屬實，將採取適當行動。

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