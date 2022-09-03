軒嵐諾逼台　1圖驚見「綠島擁防護罩」風雨進不去！釣出地理系解答

▲綠島被包圍。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

氣象局已針對「軒嵐諾」發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭，有網友查看雷達合成回波圖，發現綠島被圓圈包圍住，周圍沒有風沒有雨，就像是防護網一樣，超神奇的景象讓他很驚訝。貼文曝光後，釣出地理學系的網友解答，「那是視野盲區」。

原PO在Dcard上發文，「綠島上空有防護罩？」貼出9月1日早上10時20分的雷達回波圖，可以看到，綠島被圓圈包圍住，外圍有三個圈圈，且圓圈內無風無雨，呈現白色的狀態，仿佛就像被防護罩保護住，任何風雨都無法進入，「太神奇了吧，有誰可以解釋一下嗎？」

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貼文一出，掀起網友熱議，「糟糕，國軍的新防衛裝備曝光了」、「綠島上空有力場」、「神羅天征」、「綠島原住民集體使用回天」、「愛的力量吧」、「有誰在那邊架熱能護盾了」、「看來綠島有高手」。

▲有地理系網友現身解答。（圖／翻攝自Dcard）

底下釣出地理學系的網友畫圖解答，「基本上就是因為這邊的資料是用綠島的雷達，然後有一圈一圈的是因為這邊太靠近雷達了，會有一些雷達掃不到的視野盲區」。另外，也有網友指出，「那個是雷達回波圖在拼接過程中沒消除好的雜訊，過一陣子就會被修正了」。

中颱軒嵐諾陸警發布，暴風圈預計會接觸新北、基隆、宜蘭，軒嵐諾也已增強、長胖，預計明（4）日凌晨2時轉為強颱。氣象局表示，今天入夜到明天上半天是颱風離台灣最接近時間，北台灣將有豪大雨，中部和南部山區也有較大雨勢。

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