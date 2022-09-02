新北消防局、新北聯醫獲贈中秋禮盒　救難英雄們直呼：很感謝！

記者戴上容／新北報導

Omicron亞型變異株BA.5在台灣的占比逐漸增加，新冠肺炎疫情也將進入下一波高峰期，加上中秋連假將至，民眾返鄉出遊、烤肉聚餐增加，考驗所有站在第一線辛苦抗疫的醫護及警消人員，有善心民眾提供中秋小禮，新北市聯合醫院、新北市第三救災救護大隊今天獲贈中秋月餅及八里在地的柚子禮盒，救難英雄們都感到很感恩！

三重、蘆洲的地方電視台今天特別準備中秋月餅及八里在地的柚子禮盒前往新北聯醫及新北市第三救災救護大隊進行慰問，感謝這群防疫英雄的付出，感謝醫療體系在疫情最艱困的時刻挺身而出，全心守護國人的健康，相當辛勞。

新北聯醫院長項正川指出，新北市立聯合醫院作為新北市的傳染專責醫院，全力配合政府防疫政策，疫情爆發期間，醫護人員工作量瞬間倍增，至今服務了近40萬人次的篩檢、協助超過近39萬人次的施打疫苗，從防疫、篩檢、疫苗、全力戒備守護市民，獲贈中秋禮盒，讓醫護人員感到很欣慰。

此外，今年夏天酷暑炎熱，氣溫屢創新高，加上軒嵐諾颱風逼近恐有大豪雨發生，對於必須戶外出勤的救護人員來說更是辛苦。第三救災救護大隊大隊長黃弟勝表示，救護人員面對高溫或颳風下雨，仍需按照SOP著裝防護裝備，且時時提高敏感度，今年中秋連假，也已規劃好出勤任務，以防止突如其來的疫情變化。