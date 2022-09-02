桃園男欠繳罰鍰...一人養五口低收入戶　桃園分署秋節前送暖解困

▲桃園區李姓男子積欠交通罰鍰2萬餘元，主管單位移送桃園分署強制執行，分署人員昨天特別贈送慰問金關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部執行署桃園分署最近強制執行李姓男子欠繳2萬餘元交通罰鍰案，執行官查出李男家境清寒為低收入戶，且一人須養五口，確實有繳款困難，分署執行官進行假扣押後，也發現其困境，昨（1）日前往探視並贈送慰問金，提前歡度中秋佳節；至於欠款部分，李男強調願意每月分期繳款2500元，直至還清為止，分署人員則同意分期償還後撤銷假扣押。

桃園市桃園區53歲李姓男子因滯欠交通罰鍰共計新台幣2萬3,060元遲未繳納，遭主管單位移送桃園分署強制執行。桃園分署扣押李男銀行存款後，李男急至分署強調，一家五口均為低收入戶，除需扶養93歲老母親外，還有3名仍就讀大學子女，生活困窘，存款要用來養家。

▲桃園區李姓男子積欠交通罰鍰2萬餘元，分署人員昨天特別贈送慰問金關懷，高齡老母幫忙打掃家中環境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李姓男子說，雖然生活貧困，但仍會為之前違規行為負責，希望分署能撤銷假扣押，欠款部分願意每月願分期繳納2,500元，直至還清為止，分署人員審酌李男經濟狀況，同意分期償還請求。

分署愛心社人員昨（1）日前往李男位於桃園區住所訪視，發現家境確實清寒， 當場致贈慰問金，李男與家人感謝不已，強調，交通違規已是4、5年前往事，他會為自己行為負責，履行償還罰鍰之義務，也保證以後不再違規。

桃園分署秉持「執行有愛，公義無礙」理念，對弱勢義務人士協助，中秋佳節將屆，以溫馨關懷方式幫助與鼓勵弱勢義務人，提前給予關懷幫忙，表達桃園分署最深的祝福。

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