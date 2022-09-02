喊告後「滿版張善政」消失？　他神回：網軍都放颱風假去了

▲張善政爆出抄襲爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭文晴／綜合報導

國民黨桃園市長參選人張善政，日前遭爆向農委申請的5736萬元研究經費報告涉及抄襲。今（2）日一名網友好奇詢問，昨天還滿版的張善政，今天怎麼都沒了，「別這麼孬嘛，人家喊一聲告，你們就全縮了？」有網友神回「網軍今天自己放颱風假啊，黨的福利很讚。」

一名網友在PTT以「昨天還滿版的張善政，今天是怎麼了？」指出，張善政抄襲案潮水退很快，還是又翻車了，到昨天為止還滿滿的抄襲、A錢、退選，「今天怎麼全不見了？」難道喊一聲告，就全部退縮了嗎？「這不是我認識的塔綠班呀！」

▲今天沒有滿版的張善政，讓網友感到疑惑。（圖／翻攝自PTT）

不少網友笑著表示，「你就知道民進黨網軍動員多快」、「提告了，民進黨不敢造次了啊」、「人家敢告民進黨的，民進黨的敢出來告張嗎」、「因為都被告了，感覺一次200萬」、「網軍今天自己放颱風假啊，黨的福利很讚」、「連鄭運鵬都明顯縮了，超好笑。」

也有網友推理，是因為素材不夠吸引人，「小智那時候是連環拳，又球場、又抄襲、又台大公布」。還有人不忘酸說，不用立中介法還是可以伸張正義，「林智堅不敢告讓司法還他清白就是默認了。」