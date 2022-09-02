同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

▲2人同為白色機車且鑰匙亦能發動，才會發生騎錯車的烏龍案件。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名梁姓女子昨晚騎車到郵局ATM提款，出來後發現自己的機車不翼而飛，趕緊報警協尋，警方隨即調閱監視器循線找到將車騎走的陳姓男子，經了解是因為兩人機車同為白色且外觀太過相似，加上陳男的鑰匙亦能發動梁女的機車，才會發生這起烏龍騎錯機車案件。

▲雙方在派出所交換機車確認後物歸原主。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，梁姓女子於1日19時許到新坡派出所報案，指稱她到新坡郵局ATM提款，才一會兒時間出來就發現自己的機車不見了，她心急如焚擔心愛車被偷走從事不法行為，請警方幫忙協尋。警員戴宗銘、王品翔獲報後至現場勘查並調閱周邊監視器，發現是一名男子將車騎走，警方沿著行車軌跡循線找到男子的住處，看見梁女的機車就停在門口，隨即請男子出來說明。

陳男得知事情原委後感到訝異，表示他當晚向妹妹借了機車要去郵局領錢，但因為他平時沒有在騎車，不熟悉車輛也沒有特別記車牌，提完款要返家時，看到一輛外觀相似的白色機車便將鑰匙插入，因為車輛順利發動，他就誤以為是自己騎的機車，沒想到會發生這種烏龍狀況，自己也很不好意思。兩名車主在派出所確認機車狀況後，互將機車物歸原主，對於警方的熱心協助表示相當感謝。