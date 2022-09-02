　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

▲2人同為白色機車且鑰匙亦能發動，才會發騎錯車的烏龍案件。（圖／大園警分局提供）

▲2人同為白色機車且鑰匙亦能發動，才會發生騎錯車的烏龍案件。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名梁姓女子昨晚騎車到郵局ATM提款，出來後發現自己的機車不翼而飛，趕緊報警協尋，警方隨即調閱監視器循線找到將車騎走的陳姓男子，經了解是因為兩人機車同為白色且外觀太過相似，加上陳男的鑰匙亦能發動梁女的機車，才會發生這起烏龍騎錯機車案件。

▲雙方在派出所交換機車確認後物歸原主。（圖／大園警分局提供）

▲雙方在派出所交換機車確認後物歸原主。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，梁姓女子於1日19時許到新坡派出所報案，指稱她到新坡郵局ATM提款，才一會兒時間出來就發現自己的機車不見了，她心急如焚擔心愛車被偷走從事不法行為，請警方幫忙協尋。警員戴宗銘、王品翔獲報後至現場勘查並調閱周邊監視器，發現是一名男子將車騎走，警方沿著行車軌跡循線找到男子的住處，看見梁女的機車就停在門口，隨即請男子出來說明。

陳男得知事情原委後感到訝異，表示他當晚向妹妹借了機車要去郵局領錢，但因為他平時沒有在騎車，不熟悉車輛也沒有特別記車牌，提完款要返家時，看到一輛外觀相似的白色機車便將鑰匙插入，因為車輛順利發動，他就誤以為是自己騎的機車，沒想到會發生這種烏龍狀況，自己也很不好意思。兩名車主在派出所確認機車狀況後，互將機車物歸原主，對於警方的熱心協助表示相當感謝。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
快訊／新北有望放颱風假　侯友宜回應了
軒嵐諾速度加快！　暴風圈進巴士海峽「有擴大趨勢」
LIVE／北北基宜最快今夜陸警　氣象局最新說明
鴻海裕隆合作電動車　竟是郭台銘要完成「一個未竟之夢」
日本氣象廳軒嵐諾路徑圖曝　「籠罩半個台灣」
8縣市豪雨開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　動起來關鍵曝
22歲最醜女偶像「激瘦18kg」超狂逆襲！　長腿蛇腰照曝光
納智捷「n⁷」接單熱烈　宣布1700提前結束預購
Jennie、V「親吻照」外流了！　駭客4度曝熱戀證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

國際佛光會贈送潮州警N95口罩　讓第一線員警防疫更加分

「你健保卡被盜用」假警察詐騙老梗再現！　東港警成功阻詐

明亮舒適追求卓越　部東五星級檢驗科整建完工揭幕

起風了！　黃偉哲呼籲應強固招牌、避免外出加強防颱措施

竹北打卡趴趴走新玩法！YouBike 2.0站點多單車便利行

中颱「軒嵐諾」攪局　彰化今日紙風車劇團活動取消

屏東紅豆保險開辦了　依雨量設計豆農有保障

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

國際佛光會贈送潮州警N95口罩　讓第一線員警防疫更加分

「你健保卡被盜用」假警察詐騙老梗再現！　東港警成功阻詐

明亮舒適追求卓越　部東五星級檢驗科整建完工揭幕

起風了！　黃偉哲呼籲應強固招牌、避免外出加強防颱措施

竹北打卡趴趴走新玩法！YouBike 2.0站點多單車便利行

中颱「軒嵐諾」攪局　彰化今日紙風車劇團活動取消

屏東紅豆保險開辦了　依雨量設計豆農有保障

陸多地加嚴封控！　哈爾濱7區、大連主城區「非必要不離家」　

猛！勇士火球新秀斯特德單場狂飆16K　刷新隊史紀錄

KD失敗論？俠客認同巴克利酸KD是「悲慘先生」

軒嵐諾降速又加速！「5水庫蓄水量低於50%」網求灌飽

新北災害應變中心二級開設　東、南山區日雨量可達豪雨標準

更新也沒用！IG爆「鎖帳號災情」一片白　她崩潰：裡面都回憶

爽嗑頂級和牛太過癮！攻略台中知名燒肉店　厚切扎實太銷魂

一表看清「租VS.買」優缺點　鄉民考量「老有所歸」選邊站

介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

14歲臘腸奶奶吊車尾「堅持完賽」　觀眾幫打氣...抵達終點全場歡呼

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

地方熱門新聞

台東4人衝浪「1人失蹤」　目睹同伴游不上岸

建國高架傳自撞車禍！男駕賓士車高速撞橋墩　女乘客無呼吸心跳送醫急救

家長怨停班停課資訊不公開　彰府：依風險評估

中颱「軒嵐諾」攪局　彰化今日紙風車劇團活動取消

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

妙齡女電子耳損壞！輔大醫讓她再獲新聲

每喝必撞12年酒駕12次　彰化婦慘了

桃園9/1增3,536例本土　今起入境可自駕回家

強固招牌避免外出加強防颱措施

美籍女教師遺失手機　女警撂流利英語聯繫

市議員追問財務負擔近1500億　桃園財政局長回應

軒嵐諾攪局　苑裡鬼門關夜市漂浮傘提前拆除

府城挺風城黃偉哲為沈慧虹打氣

竹北YouBike 2.0打卡新玩法！

更多熱門

相關新聞

TOYOTA御用品牌推Crown外觀套件

TOYOTA御用品牌推Crown外觀套件

TOYOTA新一代皇冠Crown才剛亮相，而GR套件與御用改裝品牌Modellista也隨即推出外觀套件，將賦予Crown更多運動化的外觀視覺。

高雄女警助尋回13萬　宜蘭男發文感謝

高雄女警助尋回13萬　宜蘭男發文感謝

福特「小改款Kuga」外觀全都露

福特「小改款Kuga」外觀全都露

買菜忘了牽機車　以為遭竊報警烏龍一場

買菜忘了牽機車　以為遭竊報警烏龍一場

老父走失！居檢女無法外出　警迅速尋獲

老父走失！居檢女無法外出　警迅速尋獲

關鍵字：

白色機車外觀太相似誤騎尋回

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面