陸無人機被擊落！胡錫進指「不是解放軍的」：金門應克制對待

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸前《環球時報》總編輯胡錫進日前曾放話，若台軍膽敢擊落大陸無人機，那麼將構成極其危險且後果難料的先例。不過，對於金門1日擊落一架不明民用無人機，胡錫進則發文稱，近日出現的無人機並非大陸軍隊派出，呼籲金門「克制對待」。

胡錫進1日在個人微博發文，稱據他個人多方瞭解，近日出現在金門附近的無人機都不是大陸軍隊的，而應該是廈門地區民間無人機愛好者的，「我昨天在外網上就說了這個情況。」

他接著表示，現在大陸玩無人機的人很多，他們喜歡航拍，有的人還把航拍照片或視頻發到自己的社交賬號上，「金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。」

實際上，胡錫進多次評價金門無人機一事。30日當天，金門台軍對大陸無人機射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離。

胡錫進發文放話，現在嚴格說台軍已經開了「第一槍」，這很嚴重。如果接下來台軍膽敢擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

▲ 國台辦新聞發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

金門獅嶼1日中午12時03分又見對岸空拍機入侵，陸軍金門防衛指揮部表示，駐守部隊示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。大陸國台辦1日晚間回應稱，「我們看到了有關報導。民進黨當局企圖借機炒作，製造緊張氣氛，升高兩岸對立對抗，極其荒唐可笑。」