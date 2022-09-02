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大陸 大陸焦點 特派現場

專家「踩地毯」考察玉米地…網見這圖嗆爆：專家腳不能沾土嗎？

記者鄭思楠／綜合報導

一則「貴陽一玉米田間交流活動專家鋪地毯下地」的影片近日引發網友熱議。相關影片顯示，貴陽舉辦玉米田間交流活動時，主辦方在田間小道上鋪滿了褐灰色的「地毯」。農業專家在參觀玉米種植情況時，腳踩「地毯」一直走到田地中心。對此，有網友猜測「是把玉米砍掉舖的地毯」，並質疑稱，「專家的腳不能沾土嗎？」

據《新京報》報導，新8月26日到28日，貴陽市曾召開「國家玉米產業技術體系西南及南方區2022年玉米田間開放交流活動」，該活動由國家玉米產業技術體系主辦，貴州省農業科學研究院旱糧研究所（貴陽綜合試驗站）承辦。

9月1日下午3時許，貴州省農業科學研究院一名工作人員表示，已關注到相關輿情，會盡快發布通報。

▲▼專家踩地毯考察玉米地。（圖／翻攝自新京報）

▲專家踩地毯考察玉米地。（圖／翻攝自新京報）

9月1日下午5時許，貴州省農業科學研究院旱糧研究所（貴陽綜合試驗站）會務組一名工作人員解釋道，「田間鋪設的並非地毯，而是簡單便宜、用混碎布加工而成的土工布。」

該工作人員稱，田間參觀活動於8月27日舉行，參與活動的人數眾多。「由於8月26日晚間剛下過雨，早上參觀的時候，考慮到試驗田基地是一個坡地，下雨後地面非常滑，只要有一個人摔倒，就可能導致一片人摔倒。出於安全考慮，我們會務組負責鋪設了這種土工布。」

對於是否如網友猜測的「是將玉米砍掉鋪設的地毯」，該工作人員強調，「玉米一棵都沒有砍倒。」她解釋道，「國家玉米產業技術體系很早就決定舉辦此次活動，貴陽綜合試驗站在今年春季播種的時候就開始籌備，在種植玉米時就預留了專門的觀摩通道。」

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