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穿上IU＆瘦子同款！最舒適薄底鞋204L、久走百搭神鞋740 母親節優惠入手最划算

▲▼New Balance,IU,瘦子,張員瑛,高爾宣,柯震東,204L,740,母親節,春日,新色。（圖／品牌提供）

▲今年最先在社群上掀起討論、讓大家持續敲碗新色的，就是 New Balance 兩大話題鞋款 204L 與 740。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

明星上腳 New Balance 話題雙鞋， 204L＋740 絕對是你的必敗清單

隨著春日氣息轉濃，最令人期待的「母親節百貨檔期」正式揭開序幕！這不僅是為母親挑選好禮的時節，更是為自己的鞋櫃換季的最佳機會。今年最先在社群上掀起討論、讓大家持續敲碗新色的，就是 New Balance 兩大話題鞋款 204L 與 740。

NB 一直都是韓星 idol 們的愛牌，從國民天后 IU，到新世代的女團成員張員瑛、Winter 的私服穿搭中都能看到超高上腳率。這些女星們接連上腳更是讓 NB 薄底鞋 204L 從去年開始就成為社群討論焦點，這雙鞋之所以能讓半個韓國娛樂圈都在穿，就是這雙鞋上腳後自帶的「長腿濾鏡」，薄底設計讓腿部線條看起來更加修長纖細，不只整體輕盈，網友口碑好評「最舒適的薄底鞋」 204L 沒有薄底鞋常見的磨腳問題，舒適好走真的是精緻女孩穿搭的必收標配。

如果你偏愛個性的潮流風格，那就不能錯過在剛落幕的 NB 首場音樂季中，由瘦子、高爾宣、婁峻碩等多位大咖歌手共同演繹的 740 。這雙鞋既承襲經典跑鞋外型基因，又能完美銜接現代潮流穿搭風格，不僅替舞台造型加分，實穿性更是獲得藝人們的一致認可。從早彩排到晚上的正式演出都能勝任，也因此， 740 被網評「出國久走救星」。無論是音樂季狂歡還是出國逛街行程，都能兼顧潮流氣場與 Q 彈腳感。不管是想要顯腿長的效果，還是為了接下來的出國穿搭作準備，這兩雙不同風格的鞋款擁有各自強項。絕對要趁著母親節折扣一次帶回家！

音樂季盡情唱跳都不累！明星腳下春日新色 740 讓觀眾表示：「也太燒了吧！」

▲▼New Balance,IU,瘦子,張員瑛,高爾宣,柯震東,204L,740,母親節,春日,新色。（圖／品牌提供）

隨著春季音樂祭熱潮席捲，近期在社群洗版的《NB BOY 樂遊季》不只現場氣氛嗨翻，台上的明星穿搭更成了粉絲們瘋狂敲碗的「推坑指南」。在不間斷的表演與戶外行程中，一雙能撐住氣場又能穿得住的裝備至關重要，而瘦子、高爾宣、蛋堡與 Marz23 等這群風格迴異的音樂人，這次默契十足地選擇了 NB 740 作為舞台戰鞋。

▲▼New Balance,IU,瘦子,張員瑛,高爾宣,柯震東,204L,740,母親節,春日,新色。（圖／品牌提供）

這雙流著千禧年血液的經典跑鞋，憑藉網布與異材質拼接出的層次感，完美詮釋了率性的街頭態度；搭載的 ABZORB 中底更提供了耐走耐穿的緩震支援，讓人在盡情唱跳之餘，依舊能保持舒適。這次春季推出的焦糖橘與森林綠新色，更在俐落的輪廓中注入了春日的輕盈感，無論是搭配工裝長褲還是隨性的寬鬆短褲，都能輕易拉滿整體穿搭的完整度，也難怪連 IU 和男神柯震東的私服清單中都少不了這款 740 的身影。

IU、張員瑛的私服寵兒： 204L 本季的浪漫緞帶花邊新款，這次真的太犯規！

▲▼New Balance,IU,瘦子,張員瑛,高爾宣,柯震東,204L,740,母親節,春日,新色。（圖／品牌提供）

如果說 740 展現的是外放帥氣，那麼本季橫掃韓娛偶像圈、讓女孩們集體尖叫的 204L ，則是優雅與精緻的代名詞。順應近年興起的薄底鞋趨勢， 204L 以修長纖細的鞋身為特色，穿上後彷彿自帶美腿濾鏡，能有效修飾並拉長腿部線條。本季新款更精準掌握了女孩的心，換上了質感緞帶鞋帶與浪漫的花邊設計，在簡約中藏入不少驚喜細節。像是「人間洋娃娃」張員瑛就以乾燥玫瑰色洋裝呼應 204L 的芭蕾粉 Logo，示範了極致的甜美氛圍；而 IU 則以純白上衣搭配藍色背心，透過低調灰 204L 為日常造型增添一抹內斂的優雅感。這種兼具舒適度與視覺美感的「美腿解方」，絕對是今年春夏女孩們鞋櫃裡不可或缺的指標單品。

鞋款定調後的風格靈魂！除了 204L 與 740 ，加上 NB BOY 服飾才是完整的春季定番

▲▼New Balance,IU,瘦子,張員瑛,高爾宣,柯震東,204L,740,母親節,春日,新色。（圖／品牌提供）

除了鞋款定調整體風格，整套春遊 Look 的靈魂關鍵則交給了服飾來傳達。過去展現絕佳默契好友的李沐與婁峻碩，分別演繹了 NB BOY 系列服飾的多變魅力。李沐巧妙地運用淡綠色 NB BOY T恤進行疊穿，搭配腰間繫上的襯衫與白色短裙，呈現出清爽且具層次美學的女孩風格；婁峻碩則以黑色 NB BOY T恤與同色系長袖內搭疊穿，配上水洗丹寧寬褲，並以鐵灰色的 740 增加下身份量感，展現極具個性的街頭張力。NB BOY 系列將籃球、樂團等趣味插畫融入設計，不僅打破了休閒裝扮的單調，更讓穿搭多了一份好友間才有的風格默契。無論你是追求潮流感的酷帥男孩，還是喜愛精緻甜美感的女孩，都能在這個春季找到屬於自己的定番造型。

New Balance 加碼別錯過！中華航空日韓來回機票加碼抽、SNOOPY 聯名好禮手刀搶！

▲▼New Balance,IU,瘦子,張員瑛,高爾宣,柯震東,204L,740,母親節,春日,新色。（圖／品牌提供）

現在正是將「春日清單」帶回家的最佳時刻！在母親節百貨優惠期間，New Balance 準備了多重驚喜。除了百貨專屬優惠，即日起至直營門市全館任選兩件滿額，即可獲得限定的 NBｘSNOOPY 聯名周邊，從沁涼冰塊組到旅行盥洗包，都是你春日出遊的超萌神助攻！此外，4/23 起凡使用購物金消費，還有機會抽中華航空日韓單人來回機票，讓 NB 風格旅伴 204L 和 740 帶你出國！

別再隔著螢幕心動，趕快趁這波熱潮親自到櫃位感受話題鞋款的魅力。如果你追求的是輕盈優雅、能隨時切換日常節奏的修長比例，那麼 204L 絕對是你的首選；而若你需要一雙能陪伴你走遍大街小巷、同時撐起整體層次的「穿搭好旅伴」 740 那種極具層次感的運動美學定能讓你滿意。

別忘了同時入手 NB BOY 系列服飾，讓清爽的插畫圖騰為你的春遊氛圍加分。正好適逢母親節折扣檔期開跑，這也是熱門尺碼與明星同款最齊全的黃金時機，建議趁首波活動一次帶齊全套裝備，替接下來的春夏行程找好那位「走得遠也穿得好看」的最佳戰友。

手刀快衝！到百貨卡位 IU、瘦子同款，搶熱門配色再抽華航日韓單人來回機票！

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