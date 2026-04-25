民眾控檢舉達人「設局」害跨越雙黃線！申訴成功PO網掀論戰

▲民眾指控因檢舉達人突加速，導致他被迫跨越雙黃線超車，因而被檢舉。（圖／翻攝臉書／埔里人通通+進來）



記者柯振中／綜合報導

南投一位民眾駕車行經台14線時，因為被檢舉跨越雙黃線挨罰，後續提出行車紀錄器申訴成功，於是將自身經驗PO上網，提醒民眾小心「檢舉路隊長」，沒想到意外引發論戰，一派認為違規就別怕挨罰，也有人認為「釣魚檢舉」心態有問題，看法十分兩極。

遇路隊長超車竟被檢舉！駕駛申訴成功

這位民眾在臉書社團「埔里人通通+進來」分享，他日前在台14線一處路段行駛時，疑似遇到了「檢舉路隊長」。由於對方車速極慢，他在行經虛線路段時準備超車，不過對方突然加速，逼車直到他行駛至雙黃線才能匯入原車道，而他也因此遭到對方檢舉。

▼民眾指控因檢舉達人突加速，導致他被迫跨越雙黃線超車，因而被檢舉。（圖／翻攝臉書／埔里人通通+進來）



收到罰單以後，民眾將自己的行車紀錄器畫面調出，佐證自己是在虛線路段超車，但對方行駛在中線上、未保持安全距離逼車，才導致他一路行駛至雙黃線路段，才能匯入原先的車道。

網戰翻！「取暖失敗」vs「檢舉人吃飽太閒」

貼文曝光後引發討論，不少網友留言直呼，「檢舉人吃飽太閒」、「埔里真的好多檢舉達人啊」、「我終於發現我不孤單了」、「就是有這種人，自己開得慢，被超車還要檢舉。」

不過，也有人留言譴責，「開這種喇型被檢舉還敢來檢討檢舉人喔？看到雙黃線你不會煞車退回去喔」、「前面也有車，然後你硬要超及切進車道，影響到別人的安全，被檢舉還想上網取暖喔」、「開這種9人座的不知道在趕幾點的。拿別人的安全距離違規超車，還敢發文指責人家，真的是大開眼界，有本事違規就不要怕繳罰單啦。」