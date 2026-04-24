行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊　一票人驚：才剛丟

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友分享，原本打算把手邊不用的行動電源丟回收，卻意外發現竟然可以拿去通訊門市折抵現金，直接現省200元，讓他直呼「拖延症反而賺到」。貼文引發熱論，不少人看完直呼長知識，「太讚了，正愁放著佔位。」也有人哀號，「剛丟掉超虧」、「歐買尬我拿去便利商店才2元。」

原PO在Threads發文分享，「不要的行動電源到傑昇可以直接折200元」，原本因為害怕電池老舊可能有爆炸風險，打算交給回收車處理，但因為拖延一直沒丟，結果反而等到這個活動，讓他笑說「賺到」。原PO也在留言處補充，在電裡消費300元以上，就可以直接折抵，「我是剛好缺一條充電線。」

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貼文曝光後掀起討論，「立馬明天拿去換，謝謝各位」、「我也是拿自帶線的去折200再買自己想要的去週邊，放著也是放著」、「哇！錯過了～前天剛換保護貼跟鏡頭貼+行充，今晚才給回收車」、「哇前陣子才拿好幾顆去超商」、「現在才看到，年初丟了兩顆啊！」

回收拿200元配件購物金 還送衛生紙

至於該通訊門市的活動分別分為兩重，第一重「回收現領 $200 配件購物金」，只要持任一顆舊行動電源（不限品牌、型號、狀況）至全台傑昇通信門市回收，經門市人員確認回收後，即贈送 $200 配件購物金。配件購物金使用規則適用於當次消費，購買單價 300元以上之指定品牌配件產品（如：行動電源、快充頭、軍規防摔殼、玻璃保護貼等），結帳時可直接折抵 $200 元。

第二重活動則是消費加碼送衛生紙一串，只要使用上述配件購物金進行配件消費，除了原本的價格折抵外，現場再加碼贈送「可愛傑納瑞抽取式衛生紙一串 (共6包)」。

行動電源回收注意 亂丟最高恐罰6千元

新北市環保局指出，行動電源內含有鋰聚合物電池或鋰離子電池，這些都屬於二次鋰電池，如果處理不當，可能會導致環境污染和火災。因此，回收行動電源時，應將其單獨分裝並確實密封，避免造成傷害。

新北市環保局也提醒，根據《廢棄物清理法》規定，若未依規定丟棄行動電源，最高可被罰款6000元。因此，行動電源應適當分類，並交給清潔隊的資源回收車或指定的回收點進行處理。

目前，全台已設有多個回收站點，包括連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富）、超市及量販店（如家樂福、大潤發、愛買）、無線通信器材零售業、攝影器材零售業、學校、社區的乾電池回收點及汽機車加油站等。

此外，除了行動電源外，其他3C配件如充電器、充電線、耳機、滑鼠、遙控器等，也都應適當回收，以確保環境安全並減少資源浪費。部分通路甚至提供回收折扣，例如7-11和全家便利商店均提供行動電源回收折扣，全家每台折抵2元，7-11則可折抵3元，限當次購物使用（部分商品不適用）。