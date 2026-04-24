顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官「連開8槍」傷勢超可怕

▲陸軍化訓中心戰傷救護專班的學員遭教官近距離開8槍。（圖／讀者提供）



記者柯振中／綜合報導

國軍日前爆出台日混血役男遭連長語言羞辱，國防部長顧立雄因此震怒，指示加強針對各級主管的宣導，怎料如今又傳出教官不當行為，導致受訓學員受傷的消息。對此，陸軍校準部證實此案，強調教官已調職，也將案件主動移請司法偵辦。

顧立雄才震怒！陸軍教官驚傳傷人遭移送

陸軍教準部23日表示，轄下的化訓中心戰傷救護專班有學員反映，在測驗課程中疑因教官不當行為，導致訓員挫傷、皮下水腫。案件發生以後教準部高度重視，已立即編組專案小組實施調查，並且調任該教官、停止勤務，也已將案件主動移送司法偵辦。

▲陸軍化訓中心戰傷救護專班的學員遭教官近距離開8槍。（圖／讀者提供）



教準部說明，事件發生以後，原屬單位已與訓員的家屬聯繫，並且陪同就醫、開立診斷證明，說明了依法究責的嚴正態度。教準部說，嚴格訓練是提升戰力的基礎，但嚴格禁止教官假借訓練的理由，刻意造成學員受傷，未來會加強督管制度，並且強化教官的素質，以維護部隊的訓練紀律。

近距離開8槍！家屬PO照心碎：不只是挫傷

不過，針對這起事件，受傷訓員的家屬稱，事件發生的當下，並非進行單發射擊，而是連續8發的近距離射擊。家屬同時也附上傷者的照片，指稱可以看出並非只有挫傷、皮下水腫。

▼陸軍化訓中心戰傷救護專班的學員遭教官近距離開8槍。（圖／讀者提供）

