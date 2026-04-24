摩斯推「韓式珍珠堡、法式蕈菇蛋堡」新品　紅心芭樂飲品回歸

▲摩斯漢堡推出一系列春日新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡推出一系列春日新品，包括早餐限定「法式蕈菇蛋堡」、主餐「極上天丼珍珠堡」以及韓式珍珠堡系列，還有3款回歸的紅心芭樂飲品，4月27日開賣，MOS跨店取更祭出新品嚐鮮組合優惠。

▲主餐有極上天丼珍珠堡。

摩斯早餐時段新品「法式蕈菇蛋堡」以滑嫩雞蛋搭配洋菇、生菜，再淋上雪莉芥末醬，售價65元；主餐新品「極上天丼珍珠堡」嚴選白蝦裹粉酥炸，搭配海鮮天婦羅、清脆四季豆，最後淋上以柴魚昆布醬油融合台灣蜜桔熬製的特製天丼醬，售價135元。

▲韓式系列推出2款漢堡。

韓式系列則推出「韓式燒肉珍珠堡（售價110元）」、「韓式豚肉珍珠堡（售價105元）」，以2款經典肉品結合泡菜拌炒，搭配韓式味噌、辣椒醬與黑麻油調製而成的韓式辣醬，再包裹於超級大麥米飯當中。

▲紅心芭樂飲品好評回歸。

3款紅心芭樂飲品也好評回歸，包括「紅心芭樂蒟蒻冰茶」售價75元、「紅心芭樂蘇打」售價75元、「紅心芭樂咖啡」售價75元，搭配早餐套餐皆享優惠價60元。

新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」4月27日至5月20日祭出「極上天丼珍珠堡+雞塊月亮薯組+大杯冰紅茶」2組優惠價438元；「韓式燒肉珍珠堡+雞塊月亮薯組+大杯冰紅茶」2組優惠價378元；「韓式豚肉珍珠堡+雞塊月亮薯組+大杯冰紅茶」2組優惠價358元。

5月31日前還有「法式蕈菇蛋堡+大杯冰紅茶」3組優惠價225元、「紅心芭樂系列飲品買3送1」優惠價224元。以上優惠售完為止。

▲漢堡王推出清爽版「蔬菜犇牛堡」。

另外，漢堡王5月17日前有清爽版「蔬菜犇牛堡」，選用火烤牛肉搭配番茄、起士層層堆疊，提供三層（單點139元、套餐194元）和六層（單點229元、套餐284元）選擇。機場店、科技廠店、兒童樂園店未販售。