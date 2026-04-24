西門町週末必衝！VEILMENT蓓蔓 x EUTHYMOL「PINK BATHROOM」韓系粉紅泡泡浴室夢幻登場

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準備好被粉紅浴室席捲了嗎？LG生活健康旗下兩大明星品牌頂級沐浴VEILMENT蓓蔓及英國百年經典Euthymol，於西門町限時三天打造「PINK BATHROOM」，現場特別邀請味全龍小龍女的口水、賴可與蘿拉擔任體驗特派員，與大家一同走入這座結合韓系美學、迷人香氛與視覺饗宴的粉紅夢境，將日常清潔升格為專屬的療癒派對。



亮點一：全台最夢幻「粉紅浴室」！雙品牌攜手打造韓系打卡聖地

座落於西門町真善美廣場的「PINK BATHROOM」，現場完美復刻女孩夢想中的粉紅浴室，設有情境拍照區與產品體驗區，近距離感受Euthymol牙膏英倫復古質感同時，也能在沐浴體驗區感受細緻泡沫與迷人香氛，重新定義日常刷牙與沐浴的精緻享受。



亮點二：加蓓享受日常SPA！暢銷黑玫瑰、全新白麝香與粉晶鹽亮相



想要擁有韓系歐膩般的柔嫩亮白肌？蓓蔓SPA賦活沐浴露就是日常最佳夥伴！除了展示熱銷經典「黑玫瑰」及各式質感香氣，也同步展出全新的「白麝香」與「粉晶鹽」清爽香氣。產品含有以色列死海鹽與杏桃果核等自然來源磨砂成分，能去除老廢角質，再透過A醇保養精華與玻尿酸的滋潤調理，讓肌膚展現柔嫩透亮。



亮點三：英倫經典奢護Euthymol！綻放自信「桃」氣笑容

自信笑容的關鍵，來自於Euthymol粉紅亮白牙膏。標誌性的粉色膏體與蜜桃薄荷香氣，搭配極具質感的鋁質包裝，讓口腔護理也能走在時尚尖端。產品添加SHMP智慧亮白因子，有助於減少日常咖啡與茶漬附著，臨床測試顯示，使用兩週後能有感提升牙齒亮白度*，隨時隨地綻放自信笑容。

現場驚喜：限定爆米花免費吃、抽正貨大獎！

快閃活動期間，現場準備了豐富的「寵粉」互動體驗



● 限定點心：完成指定互動任務，即可獲得限量爆米花一份

● 打卡抽獎：在情境區拍照並上傳IG或Threads，即可參加人人有獎的幸運抽獎！獎項包括Euthymol復古雕花不鏽鋼擠牙膏器、Euthymol粉紅亮白牙膏、蓓蔓SPA賦活沐浴露正貨等好禮



通路同步慶：登錄發票再抽LG空氣清淨機

錯過快閃活動也別擔心，即日起至2026/06/30前，到各大實體通路(屈臣氏、康是美、寶雅、全聯、大全聯、松本清、三友藥妝)、LG生活健康官方購物、各大網路購物官方商城等，購買VEILMENT蓓蔓或Euthymol任一產品並登錄發票，有機會獲得加碼大獎「LG 空氣清淨機(喵太座)」，讓粉紅生活感加倍提升！

活動資訊：PINK BATHROOM

日期：2026/04/24 (五) – 04/26 (日)

時間：12:00 – 20:00

地點：西門町真善美廣場 (捷運西門站6號出口)

官方線上商城：https://www.lglife.com.tw/

發票登錄連結：https://reurl.cc/R2qlVr



*測試機構:大韓口腔保健協會臨床評價/測試時間:14天/測試人數:29人/測試平均結果:牙齒色階由4.59降為2.66。實際效果因人而異，請搭配正確刷牙習慣。