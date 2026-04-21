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7-11首度推「長腿KITTY」快閃購　70公分巨大玩偶、55款周邊登場

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，15公分絨毛吊飾加價購299元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 再度合作三麗鷗，今年首度推出「長腿KITTY」系列周邊，將超人氣修長比例、多變穿搭的Hello Kitty融入日常用品，一口氣推出逾55款周邊，包括15公分絨毛吊飾、70公分巨大玩偶、午餐袋、購物袋、旅行收納袋等多元品項，4月29日下午3點起全台門市快閃購。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

「長腿KITTY」為日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出的潮流角色，特色在於修長身形，加上時尚造型，包含曬黑、109辣妹、千鳥紋、洋裝、學生與甜心等多種風格，近年在社群與收藏市場掀起討論。此波7-ELEVEN 以生活與旅行情境作為開發主軸，將角色轉化為多款實用生活用品，打造兼具收藏與日常使用的周邊系列。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲此波還有70公分巨大玩偶。（圖／記者林育綾攝）

●小型吊飾、髮飾199元起，日常穿搭最容易入手

在眾多商品中，小型配件以「15cm絨毛吊飾」為入門收藏款，共推出4款隨機造型，附鑰匙圈設計，可吊掛於包包或隨身物品，單個快閃購售價299元，成為不少粉絲日常搭配的亮點。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「鯊魚夾髮飾」3種設計，單個售價199元。（圖／記者林育綾攝）

同步推出的「鯊魚夾髮飾」包含棕色款、蝴蝶結款、黑色款3種設計，單個售價199元，尺寸約12x12x7公分，兼具固定與造型功能。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「金屬吊飾6入組」售價899元。（圖／記者林育綾攝）

此外，「金屬吊飾6入組」售價899元，採雙扣環設計，可搭配包包或鑰匙使用，增加整體造型細節。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「絨毛造型飲料杯套」3款造型，每款399元。（圖／記者林育綾攝）

●午餐袋、購物袋599元還附上吊飾

針對日常攜帶與外出需求，推出多款袋類商品，包括「午餐袋＋15cm絨毛吊飾」系列，共有棕色豹紋款、白色千鳥格款、黑銀洋裝款3種設計，單組售價599元，具備保溫與保冷功能，適合上班族與學生族日常使用。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「午餐袋＋15cm絨毛吊飾」3種設計，單組售價599元，具備保溫與保冷功能。（圖／記者林育綾攝）

另有「購物袋＋15cm絨毛吊飾」系列，包括黑灰豹紋款、黑色甜心款、黑白洋裝款，同樣售價599元，主打大容量設計，可作為日常採買或通勤攜帶。

▼「購物袋＋15cm絨毛吊飾」同樣售價599元。（圖／業者提供）

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／業者提供）

●三合一頸枕毯、旅行收納、行李箱同步推出

在旅行相關商品方面，推出三合一設計的「造型頭套頸枕毯」，結合頭套、頸枕、毛毯，單件售價699元，適合搭機、露營，或長時間通勤使用。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲三合一設計的「造型頭套頸枕毯」，結合頭套、頸枕、毛毯。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「旅行收納袋三件組」、「21吋線條防撞行李箱」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

同時推出「旅行收納袋三件組」，單組售價499元，可依不同尺寸分類收納衣物與旅行用品，提升整理效率。

另有大型旅行用品「Traveler’s Choice 21吋線條防撞行李箱」，單件售價1699元，具備TSA密碼鎖、360度滑輪、防撞護角設計，適合短天數旅遊使用。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲此次也推出大型收藏型商品，包括棕色豹紋款、黑色甜心款「70cm絨毛玩偶」。（圖／記者林育綾攝）

●70公分大型絨毛玩偶，兼具抱枕與收藏用途

除了生活及旅行用品外，此次也推出大型收藏型商品，包括棕色豹紋款、黑色甜心款「70cm絨毛玩偶」，尺寸比一般玩偶更具存在感，可作為居家抱枕或收藏擺設，成為本次系列中的焦點商品之一，快閃購價格1399元。

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

●4月29日起快閃購

此波「長腿KITTY」周邊，7-ELEVEN將於4月29日下午3點起推出門市快閃購活動，只要消費不限金額，報會員手機即可加價購買指定商品。

後續自5月11日15:00起至6月30日23:59，則推出小7集點卡活動，採6點加價購方式，並以快閃購剩餘數量販售，實際商品數量依門市供應與官方公告為準。

▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，4月29日下午3點起，消費不限金額可報會員手機加購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度推出「長腿KITTY」快閃購，多達55款周邊。（圖／記者林育綾攝）

★全家新推小規格保養美妝

全家日用品貨架推出新品，此次與台灣美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列，標榜上妝同時就保養，看準近年韓國流行的「小規格、迷你化」美妝趨勢，滿足消費者嘗試新品的需求。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家合作美妝品牌1028，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

此系列共推出4款商品，包括「植萃潤透防曬乳SPF50」、「植萃校色飾底乳SPF50（裸粉）」、「植萃校色飾底乳SPF50（嫩紫）」、「植萃潤彩護唇膏」。

產品均加入金萱玉露等植萃成分，並以水潤輕盈質地設計，提升日常使用便利性，上妝同時也保養。其中護唇膏含阿里山金萱玉露、乳油木果脂等成分，強調日常保養需求。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

全家指出，此系列也是便利商店首度導入取得慈悅「Clean Label 潔淨標章」的彩妝商品，該標章以少用石化原料、簡單配方與透明資訊為核心標準。其中「植萃潤彩護唇膏」更取得「雙潔淨」標章，採用天然來源色素與香精，天然成分比例超過9成。

同步還有攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款以天然、循環來源製作的清潔用品，主打外出急用的「去漬急救隨身瓶（30ml）」，只要簡單噴灑、簡單搓一搓，最快4秒鐘可清潔污漬。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出外出清潔神物。（圖／記者林育綾攝）

另有針對野餐、露營、外出用餐等無水環境推出「食器皿立潔噴霧（30ml）」，可用於餐具清潔；「貝殼鈣循環美妝工具清潔噴霧（90ml）」則適用於粉撲與刷具清潔，噴灑後靜置數分鐘並沖洗即可完成清潔。

全家與1028合作推出的「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列，將於4月29日至5月26日祭出「體驗價9折」。此波與「picupi挑品」合作推出的清潔用品系列，自4月29日至5月26日有「第二件6折」。

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