北市東區搶銀行稱「經濟困難」　里長曝嫌犯身分：是關懷對象

▲林嫌穿著雨衣雨褲搶銀行，要求行員將一千萬元裝進行李箱。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者董美琪／台北報導

台北市東區今（24）日下午發生銀行搶案未遂事件，一名30多歲林姓男子持BB槍與仿真手榴彈闖入中國信託銀行搶劫，所幸行員機警通報，警方迅速到場將人壓制。林男落網後供稱因經濟困難鋌而走險，警方初步研判全案無其他共犯；里長表示，林男為里內關懷對象，案發前未見異狀，對此相當驚訝。

警方指出，案發地點位於忠孝東路4段與大安路1段一帶的中國信託銀行忠孝分行。31歲林姓男子下午進入銀行時，先佯裝一般顧客，待下午3時32分銀行結束營業後，突然亮出攜帶的BB槍，並以仿真手榴彈威嚇現場人員，先控制保全人員，再將余姓女經理挾持至大廳，以槍抵住頭部要求行員將現金裝入行李箱。

▲▼搶銀行證物。（圖／記者邱中岳翻攝）



為確保人員安全，行員配合指示，將1000萬元現鈔放入行李箱中。警方於接獲報案後，短時間內集結線上警力、派出所員警及霹靂小組趕赴現場，並在銀行金庫內與嫌犯短暫對峙，最終成功將林男制伏，未造成實質損失。

台北市警察局長林炎田案發後趕抵現場坐鎮指揮，並表示警方在接獲通報後約3分鐘內即派員到場處理。經初步調查，林男所持槍枝與手榴彈均為仿真物品，並不具殺傷力，全案將依強盜未遂等罪嫌偵辦。北檢指出，本案已由檢察官李明哲指揮偵查，後續將進一步釐清犯案動機與相關細節。

此外，地方里長透露，林姓男子為附近住戶，平時列為里內關懷對象，曾關懷過他，過去並無明顯異常行為，此次涉案讓地方人士相當訝異。另有消息指出，林男曾從事東區賭場相關工作，相關背景仍待警方進一步查證。

▼搶銀行的林嫌(右），經營麻將賭場遭敦南派出所所長呂政隆查獲，沒想到搶銀行又被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

