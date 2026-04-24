他約完砲下體冒凸點！就醫才知「一炮雙響」：兩種性病一起中

▲患者約砲結束後生殖器冒凸點，就醫才知除了菜花還有梅毒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近期診間出現多起同時感染多種性病的個案。泌尿科醫師陳鈺昕分享一名病例，患者因洗澡時發現生殖器出現凸點而就醫，原以為僅是感染尖端濕疣（俗稱菜花），經完整篩檢後確認同時感染梅毒。根據疾管署（CDC）統計，約有60％的性病患者體內同時存在兩種以上的病原體，主因在於相同的傳染途徑，以及部分病原體會破壞黏膜防禦機制。

案例凸點具多重病原 黏膜破損增加交叉感染機率

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陳鈺昕表示，這種「一砲雙響」的案例幾乎每個禮拜都會出現，不少患者發一夜情結束後，洗澡時發現身上冒出小凸點，於是趕緊來找他求助，檢查以後才知道連梅毒也一起中鏢。

陳鈺昕指出，當個案進行不安全性行為時，若環境中存有梅毒或皰疹等病毒，這些病原體會造成皮膚微小傷口，進而破壞黏膜防禦機制，使其他病毒更易入侵。由於多數性病在初期無明顯徵兆，感染者常在不知情下同時攜帶多種病毒，直至出現病灶才就醫。

診間觀察病徵重疊 菜花與梅毒潛伏期各有不同

在該案例的視診過程中，醫師發現了菜花與梅毒的不同特徵。菜花潛伏期較長，初期為肉色小肉芽；而梅毒則可能在感染三週後出現無痛性圓形潰瘍（硬下疳）。該名患者在發現皮膚凸點時，體內可能早已存在處於潛伏期的梅毒螺旋體。陳鈺昕表示，這兩類性病皆可出現在生殖器、肛門甚至口腔咽喉，需透過醫師觸診與檢體採集綜合判定。

▲患者約砲結束後生殖器冒凸點，就醫才知除了菜花還有梅毒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



案例採混合治療方案 抗生素與雷射需同步執行

針對此類多重感染者，醫療端需採取混合治療策略。以該案例而言，梅毒部分需透過注射盤尼西林或口服抗生素處理；而表面可見的菜花病灶則需採雷射、電燒或冷凍治療去除。陳鈺昕提醒，手術僅能去除表面贅生物，病毒的清除仍需依靠自體免疫力，建議感染者在治療期間應同步接種九價HPV疫苗，以降低未來復發或感染他型病毒的機率。

案例暴露篩檢重要性 不安全性行為後應定期檢測

該個案若未主動就醫，恐因梅毒無痛感而延誤治療。陳鈺昕強調，性病篩檢項目應包含HIV、梅毒、HPV與淋病等。由於感染後存在「空窗期」，建議在發生行為兩週後進行初步檢測，並於三個月後複檢。該案例提醒性行為活躍者應維持每3至6個月定期篩檢的習慣，並在確認感染後嚴格遵循醫囑完成所有療程，避免因不完全治療導致病原體殘留。