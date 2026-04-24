快訊／摀嘴強拖女高中生進草叢　台南男嫌認「非臨時起意」被羈押

▲台南永康發生女學生遭襲擊拖進草叢事件，男嫌遭法院裁定羈押。（記者林東良翻攝）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南永康區一名女學生22日傍晚放學回家，行經某高中附近的工地時，遭43歲蔡姓男子從後方襲擊，並試圖將她拖入草叢意圖不軌，所幸被附近民眾發現並喝斥制止，蔡男事後也被警方循線逮捕。檢方24日下午複訊後聲請羈押蔡男，台南地院24日晚間審理後，裁定蔡男羈押。

埋伏住處逮人 監視器鎖定嫌犯

蔡男22日傍晚在台南永康一處工地附近襲擊女學生，被路過的熱心民眾喝斥制止，警方趕到時，他已逃離現場。警方後續成立專案小組全力追查，並於第一時間派遣鑑識人員採集跡證，調閱周邊數百支監視器影像，經連夜分析比對嫌犯特徵、逃逸路線後，迅速鎖定蔡男，並於23日前往蔡男住處埋伏，成功將蔡男逮捕歸案。

警方調查發現，蔡男與被害女學生素不相識，疑似隨機鎖定學生下手，且案發前曾多次駕車至現場勘查，顯示犯案具有預謀性。檢方婦幼保護專組檢察官24日下午複訊蔡男，認定蔡男涉犯兒少法、刑法對少年強制性交未遂等重罪，且有反覆犯案、滅證及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押蔡男。

法官認非臨時起意 有再犯風險

台南地院24日召開羈押庭，認為蔡男坦承犯行，有羈押聲請書所載證據及理由佐證，足認蔡男涉犯兒少法、兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對少年犯強制性交未遂等罪，犯罪嫌疑重大，且有相當理由及事實足認蔡男有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

台南地院指出，根據蔡男供述，犯案並非臨時起意而為，顯見蔡男對於守法觀念薄弱，自我約束能力不高，有事實足認為有反覆實施強制性交罪、強盜罪之虞，綜合上述原因，認為蔡男所為無法以具保、限制住居等其他強制處分代替羈押，再考量蔡男犯行危害社會治安之程度、權衡刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益等，認定蔡男有羈押必要，裁定蔡男羈押。