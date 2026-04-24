德撲冠軍淪搶匪！欠700萬繳不出房租決定搶銀行　落網喊：想看小孩

記者邱中岳／台北報導

北市大安區中信銀行忠孝分行24日驚傳搶案，林姓歹徒持疑似槍枝、手榴彈進入銀行後，挾持經理要求把行李箱裝滿千萬元，還拿槍枝抵住女經理頭部，最後被趕到的警員見機制伏。據悉，林嫌曾是德州撲克冠軍，因積欠7百萬元債務，加上要撫養2名小孩，走投無路才會選擇搶銀行，被逮後希望探視兒子，最後警方將人帶回住處搜索，順便讓他看小孩。

警方調查，31歲林男因缺錢花用，24日下午到忠孝東路上的中信銀行忠孝分行搶劫，進門後就亮出槍枝及手榴彈，他先是挾持保全員大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改挾持現場44歲余姓女經理，並要求其他人將行李箱裝滿，行員立刻捧著一千萬元裝在行李箱裡。

▲林嫌曾奪德州撲克競賽冠軍，但投資失利積欠7百萬元債務。（圖／記者邱中岳翻攝／下同）

警方接獲通報後，大安分局敦化南路派出所所長呂政隆立刻帶著兩名同事趕到銀行門口，並從2名從二樓庫房逃生的行員得知，現場行員加上客人約30至40人左右，隨後立刻進入並與林嫌對峙，最後成功壓制逮捕林嫌。

警方指出，林姓男子育有2名小孩，曾經獲得德州撲克比賽冠軍，前幾年投資、創業失敗，在外積欠7百萬元債務，平日在北市大安區經營地下麻將賭場維生，不過賭場今年3月已被北市大安分局敦化南路派出所查獲。

林嫌面對龐大的7百萬元債務，加上要撫養2名小孩，在經濟來源無著的情況下，甚至連房租都繳不出來，所以才決定鋌而走險搶銀行，被捕後還拜託警方想探視小孩。

警方依照規定帶著林嫌返回住家搜索，順便讓林嫌探視小孩，由於夜間停止偵訊，林嫌將在北市警局大安分局拘留一晚，25日上午再由派出所進行相關內容偵訊。