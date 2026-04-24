　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

德撲冠軍淪搶匪！欠700萬繳不出房租決定搶銀行　落網喊：想看小孩

記者邱中岳／台北報導

北市大安區中信銀行忠孝分行24日驚傳搶案，林姓歹徒持疑似槍枝、手榴彈進入銀行後，挾持經理要求把行李箱裝滿千萬元，還拿槍枝抵住女經理頭部，最後被趕到的警員見機制伏。據悉，林嫌曾是德州撲克冠軍，因積欠7百萬元債務，加上要撫養2名小孩，走投無路才會選擇搶銀行，被逮後希望探視兒子，最後警方將人帶回住處搜索，順便讓他看小孩。

警方調查，31歲林男因缺錢花用，24日下午到忠孝東路上的中信銀行忠孝分行搶劫，進門後就亮出槍枝及手榴彈，他先是挾持保全員大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改挾持現場44歲余姓女經理，並要求其他人將行李箱裝滿，行員立刻捧著一千萬元裝在行李箱裡。

▲▼林嫌穿著雨衣雨褲搶銀行，要求行員將一千萬元裝進行李箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林嫌曾奪德州撲克競賽冠軍，但投資失利積欠7百萬元債務。（圖／記者邱中岳翻攝／下同）

警方接獲通報後，大安分局敦化南路派出所所長呂政隆立刻帶著兩名同事趕到銀行門口，並從2名從二樓庫房逃生的行員得知，現場行員加上客人約30至40人左右，隨後立刻進入並與林嫌對峙，最後成功壓制逮捕林嫌。

警方指出，林姓男子育有2名小孩，曾經獲得德州撲克比賽冠軍，前幾年投資、創業失敗，在外積欠7百萬元債務，平日在北市大安區經營地下麻將賭場維生，不過賭場今年3月已被北市大安分局敦化南路派出所查獲。

▲▼警方在與林嫌對峙，林情急誤觸板機開槍，警員一聽是BB槍聲立刻上前圍捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

林嫌面對龐大的7百萬元債務，加上要撫養2名小孩，在經濟來源無著的情況下，甚至連房租都繳不出來，所以才決定鋌而走險搶銀行，被捕後還拜託警方想探視小孩。

警方依照規定帶著林嫌返回住家搜索，順便讓林嫌探視小孩，由於夜間停止偵訊，林嫌將在北市警局大安分局拘留一晚，25日上午再由派出所進行相關內容偵訊。

▲▼搶銀行證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
摀嘴強拖女高中生進草叢　男被羈押
58萬股東注意！中信金配息出爐　刷新高
北市銀行搶案　警匪對峙畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大甲媽回鑾彰化　深夜突爆「黑衣人推擠叫囂」

德撲冠軍淪搶匪！欠700萬繳不出房租決定搶銀行　落網喊：想看小孩

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官「連開8槍」傷勢超可怕

梁育誌「擄殺女大生」無期徒刑定讞！　大馬留台聯總：難以接受

快訊／摀嘴強拖女高中生進草叢　台南男嫌認「非臨時起意」被羈押

北市銀行搶案對峙畫面曝　「歹徒開槍」警驚覺聲音不對秒壓制逮人

女下屬遇性騷還被逼道歉　民進黨青年部前主任被判1年2月理由曝光

北市東區搶銀行稱「經濟困難」　里長曝嫌犯身分：是關懷對象

保險女業務倒貼狂追客戶！夜闖公寓「等到你回來」嚇壞他

快訊／北市東區銀行搶案嫌犯畫面曝光　蒙面黑衣拖行李箱逛大街！

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

搶匪持槍挾持經理進中信金庫！　保全、員工驚恐逃生經過曝光

快訊／大甲媽回鑾彰化　深夜突爆「黑衣人推擠叫囂」

德撲冠軍淪搶匪！欠700萬繳不出房租決定搶銀行　落網喊：想看小孩

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官「連開8槍」傷勢超可怕

梁育誌「擄殺女大生」無期徒刑定讞！　大馬留台聯總：難以接受

快訊／摀嘴強拖女高中生進草叢　台南男嫌認「非臨時起意」被羈押

北市銀行搶案對峙畫面曝　「歹徒開槍」警驚覺聲音不對秒壓制逮人

女下屬遇性騷還被逼道歉　民進黨青年部前主任被判1年2月理由曝光

北市東區搶銀行稱「經濟困難」　里長曝嫌犯身分：是關懷對象

保險女業務倒貼狂追客戶！夜闖公寓「等到你回來」嚇壞他

快訊／北市東區銀行搶案嫌犯畫面曝光　蒙面黑衣拖行李箱逛大街！

房貸吃掉4成薪水、CPI卻說居住成本沒漲　到底誰在說謊？

快訊／5縣市大雨特報！鋒面影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

蠟黃肌救星來了！紫色妝前乳一抹提亮，底妝乾淨感直接拉滿

快訊／大甲媽回鑾彰化　深夜突爆「黑衣人推擠叫囂」

苑裡「天后派對」4/30登場　9大宮廟齊聚紅壇、將有媽祖彩繪稻田

油價炸裂衝擊！中油狂吸成本撐不住　惠譽開槍降評等展望

Ella被海關認成Selina　尬回：那是我朋友啦XD

社會熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

銀行搶案對峙畫面曝　歹徒開槍反被壓制

北市里長曝搶銀行嫌犯：是里內關懷對象

拖女高中生進草叢　男嫌被法院羈押

梁育誌殺女大生無期徒刑定讞　大馬留台聯總：難接受

保險女業務狂倒貼客戶！夜闖公寓嚇壞他

穿雨衣持槍搶銀行　被槍抵頭女經理嚇壞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

大甲媽回鑾　深夜再爆黑衣人叫囂推擠

民進黨青年部前主任被判刑　理由曝光

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

更多熱門

相關新聞

銀行搶案對峙畫面曝　歹徒開槍反被壓制

銀行搶案對峙畫面曝　歹徒開槍反被壓制

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，據了解，一名男性歹徒進入銀行後，持疑似槍枝、手榴彈之物品，挾持經理要求將人把行李箱裝滿一千萬元，被挾持的女經理更遭槍枝抵住頭部，不過被趕到現場的派出所所長與2名警員見機制伏，雙方對峙畫面也隨之曝光。

快訊／中信銀搶匪現身！警方上銬戒護帶出

快訊／中信銀搶匪現身！警方上銬戒護帶出

快訊／闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏

快訊／闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

台股大盤季線乖離率高！他改買台股的美股ETF

台股大盤季線乖離率高！他改買台股的美股ETF

關鍵字：

銀行搶匪投資

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

銀行搶案對峙畫面曝　歹徒開槍反被壓制

《浪姐7》安陵容贏了卻被淘汰　李心潔當場大哭

北市里長曝搶銀行嫌犯：是里內關懷對象

尿尿「有3感覺」別拖了！　醫：恐已被細菌攻佔

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面