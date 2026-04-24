【廣編】最強公信力代表！謝震武揭密20年「養氣日常」 「桂格養氣人蔘」穩坐20年市佔第一*的關鍵

▲謝震武20年來一天一瓶「桂格養氣人蔘」！以連續飲用20年的親身經驗，成為最具說服力的真實見證。

圖、文／桂格提供

2026年適逢「桂格養氣人蔘」20周年，代言人謝震武以連續飲用20年的親身體驗，成為品牌最具公信力的見證。謝震武跨足法律、娛樂與新聞領域，面對高強度工作與社群熱議的凍齡狀態，他透露秘訣就在於每天一瓶「桂格養氣人蔘」，長期穩定補氣，讓身體維持在充足底氣的基準線，即便切換高壓角色，思緒仍能保持清晰。

唯一護肝認證*建立科學信任

如同謝震武對專業的堅持，桂格養氣人蔘連續20年穩居台灣人蔘滋補液市場銷售第一。其關鍵在於它是唯一獲得國家健康食品護肝認證的人蔘飲，並具備以下技術優勢：

獨家皂苷Max技術：透過渦流工法完整萃取多元人蔘皂苷精華。

成分定量檢測：每批生產皆進行成分定量，確保品質與功效穩定。

雙蔘平衡配方：專為台灣人體質設計，結合人蔘與西洋蔘，補氣溫和不燥熱。

此外，「無添加糖」系列更取得國際A.A.與慈悅潔淨雙標章，提供低負擔的安心選擇。對謝震武而言，「養氣」是長期的累積，而非短期強效；這20年的里程碑，不僅證明了品牌的科學實力，更展現了謝震武對品牌的真實信任。

*詳細認證說明：

1.Kantar凱度資料顯示，2006至2025年間銷售金額為市場第一。

2.唯一以人蔘皂苷取得護肝認證（衛署健食字第A00059號），經動物實驗證實有助降低GOT、GPT值。