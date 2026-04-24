北市銀行搶案對峙畫面曝　「歹徒開槍」警驚覺聲音不對秒壓制逮人

記者邱中岳／台北報導

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，據了解，一名男性歹徒進入銀行後，持疑似槍枝、手榴彈之物品，挾持經理要求將人把行李箱裝滿一千萬元，被挾持的女經理更遭槍枝抵住頭部，不過被趕到現場的派出所所長與2名警員見機制伏，雙方對峙畫面也隨之曝光。

▲警方在與林嫌對峙，林情急誤觸板機開槍，警員一聽是BB槍聲立刻上前圍捕。（圖／記者邱中岳翻攝／下同）

警方調查，31歲的林姓男子，因為缺錢花用，所以在24日下午跑去忠孝東路上的中信銀行忠孝分行，一進去就亮出槍枝以及手榴彈，並且先挾持保全員，並大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改挾持現場44歲余姓女經理，並要求將行李箱裝滿，行員立刻捧著一千萬元裝在行李箱裡。

事件發生後，大安分局敦化南路派出所所長呂政隆立刻帶著兩名同事抵達現場，並從兩名自2樓庫房逃生的行員了解，現場行員加上客人約有30至40人左右。

警員在現場與林姓嫌犯對峙，先表明身份要求林姓嫌犯配合就範，怒喊「你不要亂來，我是警察，我一定會開槍」，但林嫌不斷要求警員出去，而在派出所所長上前勸說冷靜時，林嫌突然開槍打到銀行玻璃，現場警員一聽到林嫌開槍的槍聲是BB槍聲後，立刻上前圍捕。

警方最後成功將林嫌壓制逮捕，林嫌事後向警方供稱，因為要養小孩又負債累累，所以才決定鋌而走險，跑到附近的銀行就近進入行搶，全案訊後將依照強盜等罪嫌送辦。