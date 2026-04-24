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超商咖啡「買2送2」助攻考生提神　周末優惠一次看　

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11咖啡在門市、APP都祭出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

四技二專統一入學測驗（統測）於周末來臨，為了助攻考前提神，各大超商也有咖啡優惠，7-ELEVEN濃萃美式、厚乳拿鐵「買2送2」。全家即日起至4月28日推出「康康5」，多款飲料、零食、泡麵祭出「買1送1」；萊爾富也有多款咖啡「買1送1」；OKmart今日祭出一天大杯美式或拿鐵「買2送2」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月24日至4月26日於門市推出多款飲品優惠，包含巧克力與燕麥系列飲品祭出「買1送1」與第2杯銅板價，同步搭配多款茶飲、冰沙組合價；另於APP同步推出咖啡「買2送2」優惠，滿足考季與日常提神需求。

●門市｜4月24日至4月26日

・好時經典可可（原價75元），買1送1。

・大杯燕麥拿鐵（原價75元），第2杯10元。

・冰琥珀小葉燕麥奶茶／冰梔子花燕麥奶青茶（原價80元），任2杯100元。

・黑糖粉粿蕎麥茶／杏仁豆腐冰沙（原價85元），任2杯88元。

●APP「OPENPOINT行動隨時取」｜即日起至4月25日

・特大杯厚乳拿鐵（原價85元），買2送2。

・特大杯濃萃美式（原價65元），買2送2。

▼7-11在「OPENPOINT行動隨時取」指定咖啡買2送2。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家4月24日至4月28日推出「康康5」優惠，多款飲料、零食、泡麵祭出「買1送1」，包括：WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、舒味思萊姆口味氣泡水、FamiCollection天然水1000ml、農心辛拉麵袋麵、Nabati草莓風味起司威化餅、TWIX特趣焦糖夾心巧克力－鹹焦糖等，皆為同品項「買1送1」。

同步推出多項咖啡、飲品、冰品組合價優惠，包括：Let’s Café特大杯美式或拿鐵「任選2杯95元」；Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「2杯65元」；Fami!ce霜淇淋不限口味「2支55元」。

▼全家4月24日至4月28日推出「康康5」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月28日推出APP寄杯與門市咖啡優惠，多款特濃美式、拿鐵、卡布奇諾，推出買多省更多方案，最低單杯不到30元。

●APP｜即日起至4月28日

・大杯特濃美式買20送20，原價每杯55元，特價每杯28元。

・特大特濃美式6杯215元，原價每杯65元，特價每杯36元。

・大杯特濃拿鐵買20送18，原價每杯65元，特價每杯34元。

・大杯卡布奇諾6杯180元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・特大杯特濃拿鐵6杯288元，原價每杯80元，特價每杯48元。

・大杯重乳拿鐵6杯210元，原價每杯65元，特價每杯35元。

▲萊爾富大杯美式、特濃美式「買1送1」。（圖／業者提供）

●門市｜即日起至4月28日

・冰恐龍巧克力歐蕾，原價每杯65元，特價每杯20元。

・特大杯美式買1送1，原價每杯60元，特價每杯30元。

・大杯特濃美式買1送1，原價每杯65元，特價每杯33元。

・中杯拿鐵第2杯5元，原價每杯45元，特價每杯25元。

・大杯拿鐵第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・中杯卡布奇諾第2杯5元，原價每杯45元，特價每杯25元。

・大杯卡布奇諾第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・中杯特濃拿鐵第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・大杯特濃拿鐵第2杯5元，原價每杯65元，特價每杯35元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 今（24日）祭出咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

★OKmart

看準統測考生於考前與考試期間對提神飲品的高度需求，OKmart於4月24日起推出「好咖共享」限時活動，凡購買大杯莊園美式或拿鐵（含極淬系列），同品項可享「買2送2」，讓考生與陪考親友能一次補足提神飲品。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart推出咖啡新品。（圖／業者提供）

除了咖啡優惠，OKmart 同步鎖定考試期間「快補給、快上場」需求，推出兩款全新手捲新品。其中「龍蝦沙拉手捲」嚴選龍蝦風味沙拉，口感滑順濃郁、鮮甜爽口；「經典肉鬆手捲」則以經典肉鬆搭配清爽美乃滋，鹹甜交織、口感豐富，兩款新品單件售價39元，以手拿即食設計，滿足考生快速用餐需求。

在熟食選擇方面，OKmart推出多款台味小吃新品，提供考生快速補充能量，其中「OKchoice濃香菜烤翅」（原價59元），即日起至4月29日單件優惠55元；「OKchoice醬燒豆干」（原價49元）、「OKchoice三杯米血」（原價49元），即日起至4月29日「任選2件9折」，主打熟悉台味，為考試日常補充元氣。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲能量飲魔爪祭出滿額贈。（圖／業者提供）

此外，OKmart也攜手人氣能量飲品牌魔爪（Monster Energy）推出滿額贈活動，即日起至4月29日，購買魔爪全系列任4罐，即贈限量「魔爪提袋」1個，數量有限送完為止。

另針對考試期間日常補貨需求，4月24日至4月26日同步「周周超值選」3天優惠，多款人氣商品祭出銅板價，包括Niseko新雪口幸福杯（牛奶巧酥／厚奶奶酥，原價65元／件），任選2件109元；味味A紅燒牛肉湯麵（原價39元），買1送1。

▼4月24日至4月26日同步「周周超值選」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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